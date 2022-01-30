BURBERRY Beauty精選香氛　散發成熟知性魅力｜情人節禮物之選

情人節快到，BURBERRY Beauty推介3款能散發成熟知性魅力的精選香氛。BURBERRY HER香氛可以瞬間迸發紅莓及黑莓香調，後調的白木質香氣為果香增添清新高雅質感，香味輕淡自然。MY BURBERRY BLUSH香氛散發着石榴與檸檬的動人前調，隨後以蘋果香氣突顯玫瑰花香，最後由茉莉和紫藤香徐徐收尾，留下柔美餘香。BURBERRY SIGNATURES都鐸玫瑰香氛含10%香氛濃度，保加利亞大馬士革玫瑰糅合五月玫瑰，加上廣藿香與葫蘆巴構成迷人香氣，是晚上約會或提升氣質形象的最佳配搭。

BURBERRY Beauty精選香氛

BURBERRY HER香氛：$630/30ml、$860/50ml、$1210/100ml

MY BURBERRY BLUSH香氛：$650/30ml、$890/50ml、$1250/90ml

BURBERRY SIGNATURES都鐸玫瑰香氛：$1850/100ml

銷售點：BURBERRY香水專櫃

網店：hk.burberry.com/womens-fragrances

註：資料及價錢以品牌公布為準

情人節2022：bit.ly/33SUJVZ

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm