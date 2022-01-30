龍逸軒精緻點心下午茶　eShop預購八折優惠｜著數情報

九龍酒店龍逸軒2月起推出「精緻點心下午茶」，精心挑選12款鹹甜點心，前菜包括鎮江肴肉及涼拌海蜇，蒸點有原隻鮑魚燒賣、晶瑩鮮蝦餃和香茜素魚翅餃，煎炸點心則有沙律醬蝦多士、XO醬蘿蔔糕、金勾鹹水角及香煎牛肉包，加上燕麥香芒卷、流沙奶皇煎堆及懷舊芝麻卷等經典甜品，讓大家在悠閒午間盡享點心的滋味時光。在eShop預購可獲八折優惠。

精緻點心下午茶@龍逸軒

供應期：2月7-28日或至另行通知

供應時間：周一至周日、公眾假期3:45pm-5:45pm

價錢：$268（價錢已包括茶芥，另收加一服務費）

eShop︰bit.ly/3nVVWCM

地址：尖沙嘴彌敦道19-21號九龍酒店2樓龍逸軒

電話：2734 3722

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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