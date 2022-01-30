下午茶之選：Tea WG下午茶寶石套餐　品嘗以茶入饌鹹甜美點

Tea WG推出人氣寶石下午茶套餐，以一系列以茶入饌的精緻鹹甜美點配搭經典茗茶。套餐包括四款鹹點：鴨肝慕絲和焦糖紅洋葱迷你多士佐櫻之頌！茶香櫻桃蜜錢、Impossible植物肉三色藜麥迷你漢堡伴奶油生菜和頤和園之悠香茶茶香蛋黃醬、脆炸芝士球以芝麻包配苦苣沙律佐草莓茶茶香醬汁，及香茅辣椒和青檸葉蟹肉撻佐椰香茶糖漿，甜點則有抹茶紅豆歌劇院蛋糕、焙茶慕絲雲呢拿卷蛋，加上茶香馬卡龍、英式鬆餅或烘焙馬芬，滿足食客的嗜甜味蕾。

寶石下午茶套餐@Tea WG

供應時間：每日3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$488（另設加一服務費）

地址：

九龍塘達之路80號又一城LG2層11號舖（電話：2725 6930）

中環港景街1號國際金融中心1樓1022號舖（電話：2796 282）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

其他下午茶情報：

龍逸軒精緻點心下午茶 eShop預購八折優惠

Giuseppe Zanotti X 朗廷酒店 歎兩位用下午茶獲贈禮品 網上預訂優惠高達八折

港式冬日下午茶＠尖沙嘴凱悅咖啡廳

PAUL & JOE X 帝京酒店香田日式料理

花語莓果下午茶@Angel & Devil

戀戀車厘下午茶@逸東酒店普慶餐廳

HABA x 九龍東皇冠假日酒店Cielo

戀戀莓果海景下午茶@挪亞方舟度假酒店

Flame at Towngas Avenue X Loveramics「奇幻森林聖誕下午茶」

更多下午茶：bit.ly/3Hj4VFr

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm