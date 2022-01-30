下午茶之選：Aria X CRUST Italian　南意下午茶套餐　味遊拿玻里

意大利餐廳Aria聯乘主打意大利南部甜點咖啡的CRUST Italian，推出Aria X CRUST Italian's Capri Afternoon Tea Set下午茶套餐。鹹點由Aria負責，款式包括Scallop Ceviche帶子刺身、Crab Croquette蟹肉丸子、Oysters Bloody Mary的海鮮生蠔配辣味番茄Bloody Mary醬汁；甜點則有一系列CRUST Italian所帶來之著名拿坡里風味糕點，如千層酥Sfoligatelle、迷你檸檬忌廉海綿蛋糕Delizia al Limone、Mini Babà迷你冧酒蛋糕及意大利傳統Ciocolate Caprese無麵粉朱古力蛋糕，把南意大利風情及美食糅合於精緻下午茶之內，帶領大家味遊拿玻里。

意大利餐廳Aria X CRUST Italian南意下午茶套餐

供應時間：周一至周五3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$788，包括兩杯Cà Del Bosco Franciacorta氣泡酒及每位自選咖啡或茶一杯（另設加一服務費）

地址：中環德己立街30-36號加州大廈24樓

電話：2804 1116

註：資料及價錢以餐廳公布為準 其他下午茶情報：

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