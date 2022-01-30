下午茶之選：Aria X CRUST Italian 南意下午茶套餐 味遊拿玻里
文章日期：2022年01月30日
意大利餐廳Aria聯乘主打意大利南部甜點咖啡的CRUST Italian，推出Aria X CRUST Italian's Capri Afternoon Tea Set下午茶套餐。鹹點由Aria負責，款式包括Scallop Ceviche帶子刺身、Crab Croquette蟹肉丸子、Oysters Bloody Mary的海鮮生蠔配辣味番茄Bloody Mary醬汁；甜點則有一系列CRUST Italian所帶來之著名拿坡里風味糕點，如千層酥Sfoligatelle、迷你檸檬忌廉海綿蛋糕Delizia al Limone、Mini Babà迷你冧酒蛋糕及意大利傳統Ciocolate Caprese無麵粉朱古力蛋糕，把南意大利風情及美食糅合於精緻下午茶之內，帶領大家味遊拿玻里。
意大利餐廳Aria X CRUST Italian南意下午茶套餐
供應時間：周一至周五3:00pm-6:00pm
價錢：兩位$788，包括兩杯Cà Del Bosco Franciacorta氣泡酒及每位自選咖啡或茶一杯（另設加一服務費）
地址：中環德己立街30-36號加州大廈24樓
電話：2804 1116
註：資料及價錢以餐廳公布為準其他下午茶情報：
Giuseppe Zanotti X 朗廷酒店 歎兩位用下午茶獲贈禮品 網上預訂優惠高達八折
Flame at Towngas Avenue X Loveramics「奇幻森林聖誕下午茶」
更多下午茶：bit.ly/3Hj4VFr
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm