賀年食譜：魚蝦薺鮑羹寓意年年有餘　最啱新年食

新年想在家下廚，不妨煮一些賀年菜式。魚蝦薺鮑羹有吉祥寓意，魚寓意年年有餘，蝦有哈哈大笑的意思，鮑魚寓意包羅萬有，薺菜寓意齊齊整整，啱晒新年食。

魚蝦薺鮑羹

材料：（2至3人分量）

蝦（新鮮或急凍） 120克（約6隻）

魚肉片（石斑或沙巴龍躉） 90克

鮑魚（新鮮、急凍或罐頭） 80克

急凍薺菜（切碎） 45克

白酒 少許

水（或雞湯） 1200毫升

橄欖油、胡椒粉、鹽 少許

做法：

1. 魚肉片及蝦洗淨，切成小粒，加胡椒粉略醃幫助去除腥味，備用。

2. 鮑魚洗淨切碎，備用。留意，如用新鮮海鮮，要先去殼及內臟。

3. 薺菜碎略洗，備用。

4. 大火熱鑊後轉中火，加入橄欖油。

5. 放入魚肉及蝦肉略炒，加入少許白酒炒至半乾身，加入鮑魚粒略炒。

6. 放入薺菜碎略炒，再加入少許白酒，炒至微微收乾水分。

7. 加水後轉大火煮滾，即成。

食譜提供：「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩

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