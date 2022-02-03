Valentino Beauty情人節限量禮品禮盒＋情人節限量禮遇｜情人節2022

Valentino Beauty推出一系列情人節限量套裝及獨家優惠，限量套裝包括Born in Roma浪漫墜夢香色禮盒（$1435）：Born in Roma女士香水一支（50ml）及Rosso Valentino高訂經典唇膏一支；Eye2Cheek高訂柔霧眼影胭脂膏套裝（$890）：Rosso Valentino高訂經典唇膏一支及Eye2Cheek高訂柔霧眼影胭脂一盒；Go-cushion高訂輕透氣墊粉底套裝（$1080）：Go-Cushion高訂輕透氣墊粉底一盒及Rosso Valentino高訂經典唇膏一支；［專門店獨家］Rosso Valentino心動唇情三色禮盒（$1000）：Rosso Valentino高訂經典唇膏一支及Rosso Valentino高訂經典唇膏補充裝2支。

至於情人節限量禮遇則有：1. 凡購買Go-Clutch高訂隨行彩妝鏡盒，即可獲贈限量版吊飾，印上她的專屬名字或告白字句；2. 凡於網上購物即可獲贈1.2ml Voce Viva香水體驗裝；3. 凡於門市及網上商店購物滿$800，可享尊貴禮品包裝服務，包括個人聲紋告白心意卡及全新禮盒包裝；4. 登記專門店「Voice Your Love情人告白」活動，更可額外獲贈限量情人節告白氣球以及製作情侶聲紋紋身。

Valentino Beauty情人節限量套裝

價錢：Born in Roma浪漫墜夢香色禮盒：$1435

Eye2Cheek高訂柔霧眼影胭脂膏套裝：$890

Go-cushion高訂輕透氣墊粉底套裝：$1080

Rosso Valentino心動唇情三色禮盒：$1000

地址：尖沙嘴海港城港威商場3樓3229號店（電話：2323 3828）

網址：https://www.valentino-beauty.hk

活動登記網址：https://borntolove.valentino-beauty.hk/registration/home

註：資料及價錢以品牌公布為準

情人節2022：bit.ly/33SUJVZ

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