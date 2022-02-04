立春‧二十四節氣｜立春2食譜：涼拌黃豆芽利尿通便　腰果蝦仁炒韭菜

立春是二十四節氣的首個節氣，註冊中醫葉麗斌表示，立春飲食宜養肝。她分享2個立春食譜——涼拌黃豆芽及腰果蝦仁炒韭菜。黃豆芽口感清爽，水分含量高，能利尿通便，配合炒黑芝麻當涼拌小食更有健腦益智作用。韭菜則有溫中行氣、活血化瘀及溫腎壯陽之效。

涼拌黃豆芽

主要材料：黃豆芽 250克、鹽 適量、薑絲 適量

做法︰

1. 黃豆芽清淨備用。

2. 鹽和薑絲加適量水，將黃豆芽汆燙3至5分鐘，至八成熟，撈起過冷河。

3. 黃豆芽放涼後，可隨個人口味加入適量炒黑芝麻、麻油、辣椒粉或沙律醬，即成。

腰果蝦仁炒韭菜 （2人分量）

主要材料︰蝦仁 6-8隻、蝦乾 5-10條、韭菜 300克、腰果 適量

做法︰

1. 腰果炸香或灼熟；蝦仁洗淨，去殼去腸，瀝乾後加入適量鹽及黑椒，備用。

2. 蝦乾浸軟，韭菜洗淨切段，備用。

4. 起油鑊，炒香蝦乾及蝦仁，炒起備用。

5. 原鑊加入蒜蓉，炒香後加入韭菜，再放入蝦乾、蝦仁及腰果。

6. 隨口味加入豆辣醬或XO醬，盛起即成。

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