Bvlgari Allegra個性化香氛系列　琥珀香調散發迷人氣質｜情人節2022

踏入2月浪漫時節，不妨為自己送上專屬香調。意大利品牌Bulgari個性化香氛系列Bvlgari Allegra延續意大利嗅覺之旅，推出3款全新香水：Spettacolore寶格麗耀目光彩女士香水、Baciami寶格麗無盡熱吻女士香水和Magnifying Myrrh Essence寶格麗沒藥精醇香水。Spettacolore寶格麗耀目光彩女士香水注入琥珀香調，鳶尾花的濃郁花香在香水的中調香氣中發出燦爛光芒；Baciami寶格麗無盡熱吻女士香水的主調為梔子花，梔子花香調與香草的散發令人陶醉的花香琥珀香氣；Magnifying Myrrh Essence寶格麗沒藥精醇香水可與Spettacolore或Bvlgari Allegra系列任何女士香水混合使用，通過琥珀香調增強其誘人特性。

Bvlgari Allegra個性化香氛系列

價錢：

Spettacolore寶格麗耀目光彩女士香水：$1365/50ml、$1945/100ml

Baciami寶格麗無盡熱吻女士香水：$1365/50ml、$1945/100ml

Magnifying Myrrh Essence寶格麗沒藥精醇香水：$1555/40ml

銷售處：尖沙嘴海港城（地址：廣東道7-25號地下G126號舖）

註：資料及價錢以品牌公布為準

情人節2022：bit.ly/33SUJVZ

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