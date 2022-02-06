Robbie Williams收藏Banksy三作品將拍賣　香港預展睇《女孩與氣球》+焦點拍品

比利時畫家賀內‧馬格利特作品《光之帝國》（圖片由香港蘇富比提供）

英國著名街頭藝術家Banksy作品《接吻的警察》（圖片由香港蘇富比提供）

倫敦蘇富比將於3月2日在倫敦舉行「NOW當代藝術晚間拍賣」，拍品包括Robbie Williams收藏的Banksy作品。（圖片由香港蘇富比提供）

蘇富比將於3月2日在倫敦舉行藝術拍賣，拍品包括英國男歌手Robbie Williams收藏的三幅英國著名街頭藝術家Banksy作品，以及法國著名印象派畫家莫奈（Claude Monet）、比利時畫家賀內‧馬格利特（Rene Magritte）的作品。焦點拍品將於2月8-9日在香港蘇富比藝術空間展出，公眾可透過電話預約進場參觀。

Banksy三作品介紹：

‧《接吻的警察》描繪兩名英國警察熱情相擁，估價250萬至350萬英鎊（約264萬至370萬港元）

‧《惡搞油畫（直升機）》估價250萬至350萬英鎊（約264萬至370萬港元）

‧《女孩與氣球》被譽為「英國最受歡迎藝術品」，估價200萬至300萬英鎊（約211萬至316萬港元）

倫敦蘇富比藝術拍賣（香港預展）

日期：2022年2月8-9日（必須預約參觀，預約電話：2524 8121）

時間：上午10時至下午5時半

地點：金鐘太古廣場1期5樓香港蘇富比藝術空間

註：資料以主辦單位公布為準

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