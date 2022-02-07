日式素食譜：大根煮物　放隔夜更入味｜Green Monday食譜

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

日本大根（日本蘿蔔）是常見食材，以日式方法烹調同樣美味。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享大根煮物食譜，製法簡單，放隔夜更入味。

大根煮物

材料：

日本蘿蔔 1條

【小貼士：建議只用蘿蔔中段更甜，蘿蔔其餘部分可製味噌湯或蘿蔔蓉等】

醬汁材料：

精進出汁 1000毫升【製法：乾冬菇2粒及昆布5克，加1升水浸8小時】

醬油 3大匙（1大匙約15毫升）

味醂風調味料 3大匙

糖 1大匙

素菇粉 1.5小匙（1小匙約為5毫升）

麻油 半大匙

生薑 1片

製法：

1.日本蘿蔔去皮，可去深一點，然後放入沸水煮10分鐘，倒出後過冷河。

2.所有醬汁材料放入鍋中攪拌，亦可按個人喜好加入味噌，分量自行調整。

3.攪拌後開火，滾後加入日本蘿蔔，轉中火煮20分鐘。

4.關火後放置半日即成，放隔夜更入味。食用時可按個人喜好加少許七味粉、柚子皮或芥辣。

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