日式素食譜：大根煮物 放隔夜更入味｜Green Monday食譜
文章日期：2022年02月07日
日本大根（日本蘿蔔）是常見食材，以日式方法烹調同樣美味。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享大根煮物食譜，製法簡單，放隔夜更入味。
大根煮物
材料：
日本蘿蔔 1條
【小貼士：建議只用蘿蔔中段更甜，蘿蔔其餘部分可製味噌湯或蘿蔔蓉等】
醬汁材料：
精進出汁 1000毫升【製法：乾冬菇2粒及昆布5克，加1升水浸8小時】
醬油 3大匙（1大匙約15毫升）
味醂風調味料 3大匙
糖 1大匙
素菇粉 1.5小匙（1小匙約為5毫升）
麻油 半大匙
生薑 1片
製法：
1.日本蘿蔔去皮，可去深一點，然後放入沸水煮10分鐘，倒出後過冷河。
2.所有醬汁材料放入鍋中攪拌，亦可按個人喜好加入味噌，分量自行調整。
3.攪拌後開火，滾後加入日本蘿蔔，轉中火煮20分鐘。
4.關火後放置半日即成，放隔夜更入味。食用時可按個人喜好加少許七味粉、柚子皮或芥辣。
Green Monday素菜食譜：link.mingpao.com/57602.htm
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