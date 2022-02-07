Vivienne Westwood Café英式外賣下午茶禮盒　9款鹹甜美點自用送禮皆宜｜外賣下午茶

Vivienne Westwood Café的英式外賣自取下午茶禮盒以全新面貌展現人前，不論是自用、野餐或是在節慶送禮都夠體面。外賣英式下午茶以三層禮盒造型盛載，外盒表面綴以燙金立體的品牌大ORB標誌圖案，禮盒以開箱式設計並以紅色為主調，裏面備有4款甜點及5款鹹點，包括迷你法式蛋白檸檬撻、特濃朱古力百利酒盆栽朱古力慕絲蛋糕、迷你紐約芝士蛋糕、Vivienne Westwood Café自家手工馬卡龍、意式番茄伴水牛芝士多士、英式鬆餅等。

Vivienne Westwood Café英式外賣下午茶禮盒

供應期：2月4日起

領取時間：1:00pm-5:00pm

價錢：$568（兩位用，配精選茶包）

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

外賣自取預訂：online.modamiahk.com/tc/vwteaset（需於3天前預訂）

查詢電話：2799 5011

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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