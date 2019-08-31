罐頭6食譜：吞拿魚車厘茄三文治、吞拿魚車厘茄沙律、雙重芝士辣魚通粉、芝士肉碎茄汁豆焗薯、糖醋麵伴可樂雞翼、番茄部隊鍋｜在家煮食

罐頭吞拿魚可製作三文治。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情嚴峻，大家宜留家抗疫。本文整理多個罐頭食譜：吞拿魚車厘茄三文治、吞拿魚車厘茄沙律、雙重芝士辣魚通粉、芝士肉碎茄汁豆焗薯、糖醋麵伴可樂雞翼、番茄部隊鍋，在家煮食時可作參考。

一.吞拿魚車厘茄三文治（1人分量)

材料：

方包 2片

水浸吞拿魚罐頭 1細罐

低脂蛋黃醬 1湯匙（或選用沙律醬）

西芹 適量

洋葱 適量

黑椒粉 少許（或選用胡椒粉）

車厘茄 10-15粒

製法：

1. 西芹和洋葱洗淨切碎，備用。

2. 罐頭水浸吞拿魚先隔走水，備用。

3. 將吞拿魚、蛋黃醬、西芹、洋葱和黑椒粉拌勻。

4. 將吞拿魚餡料放在方包上，切成4小份，以車厘茄伴碟，即成。

二.吞拿魚車厘茄沙律（1人分量)

材料：

車厘茄 10粒

盒裝粟米 1盒

水浸吞拿魚／罐頭三文魚 1小罐

低脂沙律醬／低脂芝麻醬 1-2湯匙

製法：車厘茄洗淨，用微波爐稍加熱，然後加入吞拿魚及粟米，最後加入低脂沙律醬拌勻即成。

三.雙重芝士辣魚通粉（1-2人分量）

材料：

辣茄汁沙甸魚 1罐（約155克，倘若不嘗辣可以純茄汁味代替）

通粉 約2碗（240克，可以即食通心粉代替）

芝士粉 20克

芝士片 1至3片

橄欖油 少許

鹽 少許

香草 少許（如有）

白酒 少許（如有）

製法：

1. 將沙甸魚罐頭的魚肉連汁料倒在碟上，再用叉將魚肉壓碎備用。

2. 鍋子加水煮滾，放入少許橄欖油和鹽，加入通粉攪拌，煮滾後調成中小火，煮10分鐘或至煮熟。留意通粉不宜煮太長時間，在煮滾的過程中亦需攪拌，以免沾鍋。

3. 通粉用隔篩隔去水分，備用。

4. 平底鑊以中火加熱，加入魚肉碎連汁料。如果想減少沙甸魚的腥味，可加入香草和白酒翻煮1分鐘。

5. 加入通粉，以芝士粉拌勻。芝士愛好者可再加入芝士片2片，稍微拌勻後熄火。

6. 將1片芝士片撕成小片，放於通粉上，加蓋5至10分鐘，將芝士焗溶，上碟後依個人喜好添加芝士粉；或可放於烤盤內，鋪上芝士和芝士粉，焗爐調至上層發熱，焗5至10分鐘或至芝士溶化至微焦後，上碟即成。

小貼士：如家中有火腿、香腸等食材，亦可依個人喜好，適量加入。

四.芝士肉碎茄汁豆焗薯（1-2人分量）

材料：

茄汁豆罐頭 1細罐（約200克）

薯仔 2個

低脂芝士 2片

新豬肉 1/4包（約58克）

油 1茶匙

製法：

1. 薯仔洗淨，烚熟切半。

2. 用錫紙包着半個熟薯仔，在中間畫十字挖開，備用。

3. 落1茶匙油將新豬肉快炒香，將茄汁焗豆和新豬肉放在薯仔上。

4. 鋪上低脂芝士，放入已預熱的焗爐，以180度焗10分鐘至芝士融化，即成。

五.糖醋麵伴可樂雞翼（1-2人分量）

糖醋麵材料：即食麵 1個、白砂糖 適量、黑醋 1湯匙

可樂雞翼材料：急凍雞翼 8隻、可樂 1罐、老抽／甜豉油 2湯匙、鹽 適量 【製法詳情】

六.番茄部隊鍋（2人分量）

材料：罐頭番茄 1罐、雞肉腸 4條、午餐肉 1罐、辛辣麵／其他麵食 1包、芝士 1-2片 【製法詳情】

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