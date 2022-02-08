茼蒿高纖高鉀助穩血壓防便秘　營養師提醒：腎功能欠佳注意分量

茼蒿是火鍋常吃的蔬菜。（資料圖片）

茼蒿是火鍋常備蔬菜，加拿大註冊營養師黃穎琳講解茼蒿的營養價值，包括含有維他命A、維他命C、維他命K等，茼蒿熱量低而且含豐富膳食纖維，能增加飽腹感，有助平穩餐後血糖及預防便秘。

含多種維他命 防水腫增免疫力

茼蒿高鉀，可平穩血壓、預防水腫，亦含多種營養素，包括幫助保護眼睛和皮膚健康、提升免疫力的維他命A；有助製造骨膠原和提升免疫力的維他命C；有助血液凝固的維他命K，以及葉酸。

茼蒿打邊爐先灼菜 炒菜少油快炒

打邊爐灼茼蒿時間不建議太長，宜先灼煮茼蒿後放肉，減少吸收油分。茼蒿若用其他方法烹煮，可以約1茶匙油快炒，或以灼煮、水煮方式。

富含維他命K 服薄血藥慎食

茼蒿含豐富鉀質，腎功能欠佳者宜注意進食分量；茼蒿富含维他命K，正服用薄血藥的人亦須注意食用分量。

茼蒿主要營養素含量（每100克）

熱量 24千卡

纖維 3克

鉀質 567毫克

維他命A 2320 IU

維他命C 23.9毫克

維他命K 350微克

葉酸 177微克

營養資料由黃穎琳提供

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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