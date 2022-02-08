食物保鮮存放貼士：防疫儲糧首選蔬果 雪櫃慳位有妙法 | 在家煮食
文章日期：2022年02月08日
新型冠狀病毒疫情嚴峻，留家抗疫要儲糧，什麼食物保質期較長又有營養？本文集合不同食物保鮮方法，以及食材存放雪櫃妙法，供大家參考。
防疫餐食得有「營」
預備防疫餐，除了考慮食材的保質期，亦需考慮食物的營養價值，這段期間需要增強抵抗力，避免生病。營養師建議的防疫戰儲糧清單，首選是蔬果。【詳情】
食物存放雪櫃有學問
不同食物放入雪櫃，放哪個位置較佳？消委會根據部分雪櫃說明書內容，綜合建議不同食物類別的存放位置及適合溫度。此外，食安中心亦不時提醒，生的食物與熟食要分開存放，注意勿讓生的食物污染熟食。【詳情】
雪櫃慳位大法
食物塞爆雪櫃，儲存格溫度上升，分分鐘令所有食材「攬炒」。專家指出，一些簡單方法可節省雪櫃空間，騰出更多位置迎接新貨入「倉」。擺放得宜，食物便不易變壞，煮食也特別美味。【詳情】
蔬菜倘不放雪櫃怎保鮮？
蔬菜倘惹不放雪櫃，如何延長擺放時間？用蜜蠟布或保鮮紙包裹茄子或香蕉的頂部，薯仔不可以見光不可以跟洋䓤放在一起、紅蘿蔔宜打直放。不過這些小技巧隨着天氣變熱未必適合。【詳情】
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