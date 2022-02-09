清潔耳朵Dos & Don'ts　消委會提醒：外物挖耳或損耳道、忌與人共用採耳工具

耳朵痕癢，應如何清潔耳朵？消委會表示，耳垢產生屬正常情況，若無造成任何症狀或阻塞耳道，毋須特別理會或清除耳垢。消委會又提醒，自行使用工具挖耳，有可能將耳垢愈推愈入，造成耳道阻塞，嚴重更可引致中耳感染，甚至聽力永久受損。清潔耳朵有什麼要注意？

清潔耳朵Dos & Don'ts

Dos

‧保持耳道乾爽，例如洗澡時可佩戴浴帽或耳塞，游泳時可佩戴尺寸合適的泳帽或耳塞，防止耳朵入水。

‧耳朵痕癢有需要使用棉花棒，應只在耳道口輕輕打轉按摩，清除耳道口表面的耳垢。

‧如要自行清除耳垢，可在洗頭和洗澡後清潔，耳垢被暖水軟化或較易被清除。

‧如必須使用採耳工具，使用前宜先清潔和消毒。

‧清除耳垢時留意身邊會否有人經過，避免在過程中被人碰撞。

‧如有持續耳痛、耳道流出液體，甚或流血，應即時求醫。

‧佩戴助聽器者應每3至6個月接受耳道檢查，並定期清洗助聽器的管道。

Don'ts

‧過度清潔耳朵，可能刺激耳道，甚或造成感染。

‧強行清除太硬或於耳道深處的耳垢。

‧將棉花棒、髮夾、牙籤等外物放入耳道，可能刮傷耳道、刺傷耳膜，甚至影響聽力。

‧與人共用採耳工具，或會增加感染的風險。

‧使用耳燭，耳燭並不能清除耳垢，更可能對耳道和耳膜構成嚴重傷害。

資料來源：消費者委員會

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