一田 X ABC Cooking Studio情人節食譜：法式紙包白酒焗三文魚【短片示範】

一田聯乘ABC Cooking Studio推出情人節食譜教學，依照教學短片step by step，可炮製出美味的法式紙包白酒焗三文魚，為情人於餐桌送上浪漫驚喜。

法式紙包白酒焗三文魚

材料：

愛爾蘭有機三文魚 280g

蘆筍 6條

粟米仔 3條

彩椒 3隻

檸檬 半個

蒔蘿 150g

鹽 適量

黑胡椒 適量

橄欖油 適量

白酒 2湯匙

澳洲薯仔 1個

芝士碎 30g

入爐紙 1張（約56x45cm）

混合香料：

牛油溶液 15g

蒜蓉 5g

鹽 1/8茶匙

黑胡椒 少許

番茜（切碎） 5g

製法：

【風琴焗薯】

1. 預熱焗爐至220度。

2. 清洗薯仔表面並擦乾。將薯仔切成風琴薄片狀，注意不要切斷底部。

3. 整個表面塗上適量橄欖油及鹽。

4. 將混合香料塗勻在每塊薯仔夾心。

5. 用錫紙包好薯仔焗30分鐘。

【紙包三文魚】

1. 清洗蔬菜，蘆筍切掉尾部，粟米仔垂直切半，彩椒去籽切條，檸檬切梳形。

2. 將入爐紙剪成心形，入爐紙中間放上蘆筍、粟米仔、彩椒及蒔蘿，灑上適量鹽、黑胡椒及橄欖油。

3. 放上原件三文魚，灑上少許鹽、黑胡椒及橄欖油。

4. 加入蒔蘿及檸檬片，澆上白酒，將入爐紙緊密封口。

【烤焗】

1. 其中30g三文魚去皮切碎備用。薯仔焗好後，打開錫紙，放上三文魚碎，灑上鹽、黑胡椒及芝士碎。

2. 以200度烤焗薯仔及紙包三文魚約15分鐘即成。

食譜教學短片：youtu.be/iR91b1Z-d2Y

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