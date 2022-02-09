一田 X ABC Cooking Studio情人節食譜：和風吉列西冷牛扒【短片示範】

一田聯乘ABC Cooking Studio推出情人節食譜教學，依照教學短片step by step，可輕鬆烹調出充滿日式風味的和風吉列西冷牛扒，與情人安坐家中享受美食。

和風吉列西冷牛扒

材料：

美國極選安格斯西冷牛扒 2塊（每塊約300-350g）

日本椰菜 150g

車厘茄 2粒

低筋麵粉 6湯匙

雞蛋 2隻

日清麵包糠 80g

粉紅岩鹽 適量

黑胡椒粒 適量

燒肉醬汁 適量

柚子胡椒芥辣醬 適量

製法：

1. 椰菜切幼絲；車厘茄開邊切，用牙籤串成心形。

2. 雞蛋加入2湯匙低筋麵粉，攪勻。

3. 切去西冷牛扒多餘油脂，切筋以避免煮熟後收縮。

4. 牛扒兩邊灑上岩鹽、黑胡椒。

5. 牛扒順序沾上低筋麵粉、蛋液及麵包糠。

6. 以180度油炸牛扒4分鐘至金黃香脆。

7. 炸起後靜止約7分鐘，將牛扒切件上碟。

8. 伴以椰菜絲、車厘茄串，按個人喜好蘸上燒肉醬汁、柚子胡椒芥辣醬或椒鹽享用。

食譜教學短片：youtu.be/h9XXY7eaOqg

牛扒 其他食譜：

Son級廚房：煎牛扒（有片示範）

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情人節2022：bit.ly/33SUJVZ

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