SOFINA ALBLANC新底妝：啫喱粉底霜＋控油底霜＋保濕精華底霜　展現自然素肌美

SOFINA ALBLANC推出全新Gel Creamy Foundation潤白修護啫喱粉底霜SPF23 PA++，輕盈彈滑，同時兼具乳霜粉底的優秀遮瑕力，完美遮蓋色斑、暗啞，為肌膚帶來自然素肌美。為提升底妝妝效，ALBLANC同時推出兩款升級版底霜──Long-Lasting Primer潤白修護持久控油底霜SPF20 PA++及Moisturizing Primer潤白修護保濕精華底霜SPF20 PA++ ，可按肌膚問題（如出汗、泛油、乾燥、脫皮）選擇妝前打底，帶來完美無瑕的自然修飾、調色效果，讓妝容更持久貼服、細緻柔滑，如原生肌膚般自然明亮、剔透無瑕。

潤白修護啫喱粉底霜 $400／30g

潤白修護保濕精華底霜 $340／25g

潤白修護持久控油底霜 $340／25ml

查詢電話：2866 3776

註：資料及價錢以品牌公布為準

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