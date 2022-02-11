情人節食譜：純素無麩質曲奇　朱古力、伯爵茶味口感各不同｜情人節2022

精進料理師及J'shojin精進料理班導師林雲中（圖片由受訪者提供）

情人節送禮，不妨自製曲奇送給另一半，表達心意。（圖片由受訪者提供）

情人節送禮，不妨自製曲奇送給另一半，表達心意。身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中，分享2個純素無麩質曲奇食譜，包括口感較實的朱古力曲奇，以及較脆的伯爵茶米粉曲奇。曲奇除了可以製成自己喜愛的形狀外，亦可在曲奇加上已煮溶的純素朱古力作裝飾，製出專屬曲奇。

純素無麩質朱古力曲奇

材料：

製菓用米粉 75克

玄米粉 20克

大豆粉 10克

朱古力粉 8至10克

無調整豆乳 50毫升

米油 18至20毫升

甜菜糖 30克

製法：

1. 製菓用米粉、玄米粉、大豆粉和朱古力粉混合攪拌，備用。

2. 無調整豆乳、米油及甜菜糖混合攪拌，備用。

3. 所有材料混合攪拌，用手按成糰狀，並以木棒或膠棒推開至約0.3至0.4厘米厚。留意，不同牌子米粉吸水力不一，宜自行調整。若攪拌後有少許乾，可再加少許米油再搓。

4. 用自己喜愛的模具製作曲奇形狀，然後放入已預熱170度的焗爐，焗10至12分鐘，取出放涼，即成。

純素無麩質米粉曲奇

材料：

製菓用米粉 100克

杏仁粉 20克

玄米粉 10克

茶葉 1克（可根據個人喜好選擇味道）

粗製糖 30至35克

無調整豆乳 40毫升

米油 28毫升

製法：

1. 茶葉打碎，將製菓用米粉、杏仁粉、玄米粉和茶葉混合攪拌，備用。

2. 粗製糖、無調整豆乳及米油攪拌，備用。

3. 所有材料混合攪拌，搓成糰狀，再用保鮮紙隔着推開至約0.5厘米厚。留意，不同牌子米粉吸水力不一，宜自行調整。

4. 放入雪櫃待30分鐘或冰箱待5分鐘，取出用模具製作曲奇形狀，再放入已預熱170度的焗爐，焗12至15分鐘，即成。

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