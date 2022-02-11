Les Fleurs de Lanvin香水系列 三款花香喚發大自然氣息｜情人節禮物之選
文章日期：2022年02月11日
LANVIN推出全新Les Fleurs de Lanvin香水系列，以鮮艷花朵與飄逸花瓣為概念，散發純淨芳香。系列中的三款香水以藍色、黃色或粉紅為主色調，芬芳花香讓人恍如置身大自然中，包括浪漫芳香：睡蓮（Water Lily）、大膽動人香氣：藍蘭花（Blue Orchid）、閃耀迷人香氣：陽光木蘭花（Sunny Magnolia）。（$430／50ml、$560／90ml，發售日期：2月中旬）
睡蓮（Water Lily）
前調：石榴、粉紅葡萄柚
中調：粉紅睡蓮、水茉莉
後調：檀香、麝香
藍蘭花（Blue Orchid）
前調：香檸檬、蘋果
中調：鳶尾花、藍蘭花
後調：黑香豆、麝香
陽光木蘭花（Sunny Magnolia）
前調：意大利柑桔、杏桃
中調：茉莉原精、桂花
後調：香草、白麝香
查詢電話：2796 2668
註：資料及價錢以品牌公布為準
情人節2022：bit.ly/33SUJVZ
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