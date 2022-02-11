Les Fleurs de Lanvin香水系列　三款花香喚發大自然氣息｜情人節禮物之選

LANVIN推出全新Les Fleurs de Lanvin香水系列，以鮮艷花朵與飄逸花瓣為概念，散發純淨芳香。系列中的三款香水以藍色、黃色或粉紅為主色調，芬芳花香讓人恍如置身大自然中，包括浪漫芳香：睡蓮（Water Lily）、大膽動人香氣：藍蘭花（Blue Orchid）、閃耀迷人香氣：陽光木蘭花（Sunny Magnolia）。（$430／50ml、$560／90ml，發售日期：2月中旬）

睡蓮（Water Lily）

前調：石榴、粉紅葡萄柚

中調：粉紅睡蓮、水茉莉

後調：檀香、麝香

藍蘭花（Blue Orchid）

前調：香檸檬、蘋果

中調：鳶尾花、藍蘭花

後調：黑香豆、麝香

陽光木蘭花（Sunny Magnolia）

前調：意大利柑桔、杏桃

中調：茉莉原精、桂花

後調：香草、白麝香

查詢電話：2796 2668

註：資料及價錢以品牌公布為準

情人節2022：bit.ly/33SUJVZ

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