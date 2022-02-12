在家剪髮｜修剪髮尾瀏海4注意　髮型師提醒：普通剪刀或令頭髮開叉　新手宜將頭髮分兩邊逐少剪

髮型師提醒，普通剪刀不夠鋒利不宜用作修剪頭髮。 圖為（左起）剪碎頭髮的牙剪及剪短頭髮的專用剪刀。（Canva圖片/明報製圖）

新型冠狀病毒疫情嚴峻，髮型屋、理髮店於2月10日起暫時關閉14天，如想在家自行或幫家人修剪髮尾或瀏海，有什麼要注意？髮型師Sampras To提醒4個注意事項。

1. 不宜用普通剪刀

普通剪刀不夠鋒利，用來剪髮或會令頭髮開叉，宜用剪髮專屬剪刀。剪髮有不同剪刀，一把是剪齊，可以剪短頭髮；另一把是牙剪，用於剪碎頭髮；若要自行修剪頭髮時，最好預備這兩把剪刀。

2. 分兩邊每次剪半吋

若第一次嘗試修剪髪尾或瀏海，建議先將頭髮分成兩邊，以半吋作為每次修剪的長度，慢慢修剪。

3. 濕髮應梳好再剪

如果在頭髮濕的情況修剪，頭髮較容易纏繞在一起，宜用梳把頭髮梳理好再修剪。

4. 留意頭髮左右平衡

一般情況下，要留意髮型的左右平衡，修剪時宜看鏡子作比較，看看哪邊較長或較短，然後再修剪。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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