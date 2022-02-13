南瓜14食譜：味噌豆乳南瓜椰菜、焗番薯南瓜、南瓜薄餅、南瓜湯、南瓜十穀粥、南瓜煲仔飯 湯菜粥飯意粉薄餅任揀
文章日期：2022年02月13日
留家抗疫或有更多時間在家煮食，儲糧又會多備可存放較耐的瓜果，而南瓜相對較耐放，本文整理多個南瓜食譜，供讀者參考選用。
一. 味噌豆乳煮南瓜椰菜（2人分量）
材料：
南瓜 170克
椰菜 70克
四季豆 50克（可以其他豆類代替）
海鹽 少許
黑椒 少許
芝麻 適量
醬汁材料︰
味噌 30克
有機亞麻籽粉 7克
孜然粉 少許
素菇粉 3/4小匙（1小匙約5毫升）
無調整豆乳 350至400毫升
黃薑粉 半小匙（1小匙約5毫升）
製法：
1. 四季豆、南瓜和椰菜洗淨後，四季豆切粒，南瓜去皮切粒，椰菜切絲。混合醬汁材料，可依個人喜好調整，備用。
2. 用橄欖油炒四季豆，放入南瓜略炒，加少許海鹽及黑椒後，放入椰菜絲再炒。
3. 加入醬汁略炒，慢火煮數分鐘。可按個人喜好加入適量芝麻，即成。
二. 南瓜茄子豆腐炒甘筍配味噌長芋醬
製作「南瓜茄子豆腐炒甘筍配味噌長芋醬」，可考慮加入已磨碎的高野豆腐，提升菜色味道。另加適量紫菜碎亦會更惹味，好啱跟飯吃。【材料和製法詳情】
三. 芝士杞子焗番薯南瓜（2人分量）
材料：
韓國南瓜 110克（數量視乎品種大小）
日本番薯 60克（數量視乎品種大小）
杞子 10粒
車打芝士碎 20克（可用片裝切碎）
水牛芝士碎 20克（可用片裝切碎）
雜果仁 30克
橄欖油 少許
鹽 適量
黑椒 適量
雜香草 適量
製法：
1. 預熱焗爐250度。
2. 杞子洗淨，放水中浸軟約10分鐘，備用。
3. 南瓜去籽去皮、番薯洗淨，切成約3毫米厚的薄片，備用。
4. 焗盤鋪上錫紙，留意錫紙長度需要足以摺成密封狀。
5. 南瓜、番薯排在錫紙上，加入杞子，下鹽、黑椒和雜香草調味，灑上橄欖油。
6. 將錫紙蓋上，摺成密封狀，放入焗爐，焗10分鐘，焗製期間將雜果仁壓碎。
7. 取出焗盤，打開錫紙，加入車打、水牛芝士碎和雜果仁碎。
8. 毋須蓋上錫紙，放入焗爐再焗5分鐘。
四. 香葱南瓜薄餅（6件）
材料：
南瓜 80克
蝦米 10克
糯米粉 15克
粘米粉 15克
水 4湯匙
葱花 2湯匙
油 1茶匙
調味料：
鹽 1/8茶匙
麻油 幾滴
製法：
1. 南瓜去皮、蒸熟，在大碗內壓成蓉。
2. 加入糯米粉、粘米粉、鹽及麻油攪勻，加入水攪勻。
3. 蝦米浸軟、切碎，放鑊中略炒至香。
4. 將蝦米、葱花加進南瓜粉漿。
5. 放入油燒熱平底鑊，將粉漿平均分成六份放入鑊中，中火煎至兩面金黃即成。
五. 南瓜湯＋胡蘿蔔素全麥蒸包
「南瓜湯」配搭「胡蘿蔔素全麥蒸包」提供胡蘿蔔素和纖維，有助維持腸臟健康，增強免疫力。【材料和製法詳情】
六. 日式雜菜湯（4人分量）
材料：
番茄 200克
薯仔 100克
南瓜 50克
紅小扁豆 50克
鷹嘴豆 25克
西芹 65克
薑片 2小片
水 800毫升
薑黃粉 3/4小匙（1小匙約5毫升）
黑椒 少許
海鹽 適量
橄欖油 少許
製法：
1. 鷹嘴豆浸30-60分鐘，紅小扁豆浸10分鐘，備用。
2. 番茄切碎，薯仔及南瓜去皮切粒，西芹去根。
3. 以橄欖油及薑片炒番茄、薯仔、南瓜和西芹，加少許黑椒及海鹽，略炒後加入鷹嘴豆及紅小扁豆再炒。
4. 所有材料加滾水，以慢中火煮30分鐘，加海鹽。
5. 關火後加入薑黃粉，焗10分鐘。
6. 可依個人喜好加入適量香芹或刁草，以及黑椒，完成。（可依個人喜好在雜菜湯中加入椰菜花。）
七. 合桃南瓜湯（4人分量）
材料：
合桃 3湯匙（約8-10粒完整合桃）
南瓜 半個
粟米粒 3湯匙
胡蘿蔔 半個
馬蹄 4粒
水 6碗
鹽 適量
製法：
1. 南瓜、馬蹄、胡蘿蔔削皮洗淨，切塊備用。
2. 合桃、粟米粒洗淨，用水浸半小時，備用。
3. 水滾後放入所有材料，大火煮滾後調細火，煲約1小時。
4. 放適量鹽調味即成。
八.番茄南瓜湯（約8碗）
材料︰
番茄 6個
中國南瓜 1/4個
紅蘿蔔 1條
無花果乾 3粒
豬腱 約$100
水 2公升（明火煲湯）
製法︰
1. 番茄洗淨後一開三。
2. 南瓜洗淨後去籽、刮瓤、除椗。紅蘿蔔洗淨後去皮、切件。
3. 無花果底部剪開，更易出味。
4. 水滾後放入所有材料，再水滾後調至中小火，煲約2小時即成。
九. 雪燕木瓜南瓜素湯
「雪燕木瓜南瓜湯」滋陰潤肺、潤膚通便。【材料和製法詳情】
十. 南瓜芋頭雞粒煲仔飯（2人分量）
材料：
南瓜 75克
芋頭 75克
去皮雞胸肉 75克
米 180克
水 260毫升
鮮冬菇 2隻
薑 4片
葱 4段
雞胸肉醃料：
鹽 1/7茶匙
糖 1/8茶匙
粟米油 1茶匙
煲仔飯汁：
老抽 1湯匙
生抽 2茶匙
製法：
1. 雞胸肉切粒，以鹽、糖和油醃好；南瓜和芋頭去皮切粒；鮮冬菇除蒂切粒，備用。
2. 雞胸肉粒、南瓜粒和芋頭粒氽水，備用。
3. 淘洗白米，加入清水，慢火煮10分鐘。
4. 把雞肉粒、南瓜粒、芋頭粒、冬菇粒和薑片放上飯面，蓋上煲蓋，煮約5分鐘。
十一. 黑糖南瓜十穀粥
用一個真空杯，隔夜焗製黑糖南瓜十穀粥。「只要去超市買一包十穀，預先浸泡，晚上睡前將十穀放入真空杯，注入熱水，第二朝就有熱騰騰的十穀粥。」【材料及製法詳情】
十二. 焗南瓜番荽意粉（2人分量）
材料：
意粉 1/3包（約167克）
南瓜 100克
番荽 5克
意大利黃瓜 2片
菠菜 20克
白酒 1茶匙
鹽 少許
油 少許
製法：
1. 南瓜洗淨去皮，分別切件及切丁粒，加鹽及油，分2包用錫紙包好，放進焗爐以180度焗20分鐘，南瓜粒取出備用，南瓜件打開錫紙再以180度焗3分鐘。
2. 意粉先煮8分鐘，備用。
3. 以油和鹽煎意大利黃瓜2分鐘，加入南瓜粒、番荽、菠菜、意粉及白酒，用小火炒2分鐘上碟。加入南瓜件，即成。
十三. 原隻南瓜燴雜菜
材料：
南瓜 1個（約2公斤重）
洋葱 1個（切件）
薑 1塊（切粒）
蘑菇 115克（切片）
翠玉瓜 1條（切片）
罐頭番茄粒 400克
上湯 480毫升
貝殼粉 75克
原味脫脂乳酪 60毫升
羅勒 2湯匙（切碎）
鹽及黑胡椒 適量
做法：
1. 預熱焗爐至180℃。
2. 將南瓜頂部橫切，保留備用；再以湯匙去除南瓜籽，可用小刀取出南瓜肉，切粒。
3. 將南瓜頂部蓋回，放入焗爐焗45-60分鐘，焗至較軟身即可。
4. 熱鍋加入1/3（160毫升）上湯，再加入薑粒、洋葱粒、南瓜粒煮10分鐘，需不時攪拌以免燒焦。
5. 加入蘑菇和翠玉瓜，煮3分鐘後加入番茄粒、剩餘上湯及貝殼粉，慢火煮10分鐘。
6. 加入乳酪、羅勒、黑胡椒及鹽拌勻，將餡料倒入南瓜殼，即成。。
十四. 南瓜冬菇炆雞
黃淑儀示範烹煮南瓜冬菇炆雞。【材料及製法詳情】
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