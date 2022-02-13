南瓜14食譜：味噌豆乳南瓜椰菜、焗番薯南瓜、南瓜薄餅、南瓜湯、南瓜十穀粥、南瓜煲仔飯　湯菜粥飯意粉薄餅任揀

留家抗疫或有更多時間在家煮食，儲糧又會多備可存放較耐的瓜果，而南瓜相對較耐放，本文整理多個南瓜食譜，供讀者參考選用。

一. 味噌豆乳煮南瓜椰菜（2人分量）

材料：

南瓜 170克

椰菜 70克

四季豆 50克（可以其他豆類代替）

海鹽 少許

黑椒 少許

芝麻 適量

醬汁材料︰

味噌 30克

有機亞麻籽粉 7克

孜然粉 少許

素菇粉 3/4小匙（1小匙約5毫升）

無調整豆乳 350至400毫升

黃薑粉 半小匙（1小匙約5毫升）

製法：

1. 四季豆、南瓜和椰菜洗淨後，四季豆切粒，南瓜去皮切粒，椰菜切絲。混合醬汁材料，可依個人喜好調整，備用。

2. 用橄欖油炒四季豆，放入南瓜略炒，加少許海鹽及黑椒後，放入椰菜絲再炒。

3. 加入醬汁略炒，慢火煮數分鐘。可按個人喜好加入適量芝麻，即成。

二. 南瓜茄子豆腐炒甘筍配味噌長芋醬

製作「南瓜茄子豆腐炒甘筍配味噌長芋醬」，可考慮加入已磨碎的高野豆腐，提升菜色味道。另加適量紫菜碎亦會更惹味，好啱跟飯吃。【材料和製法詳情】

三. 芝士杞子焗番薯南瓜（2人分量）

材料：

韓國南瓜 110克（數量視乎品種大小）

日本番薯 60克（數量視乎品種大小）

杞子 10粒

車打芝士碎 20克（可用片裝切碎）

水牛芝士碎 20克（可用片裝切碎）

雜果仁 30克

橄欖油 少許

鹽 適量

黑椒 適量

雜香草 適量

製法：

1. 預熱焗爐250度。

2. 杞子洗淨，放水中浸軟約10分鐘，備用。

3. 南瓜去籽去皮、番薯洗淨，切成約3毫米厚的薄片，備用。

4. 焗盤鋪上錫紙，留意錫紙長度需要足以摺成密封狀。

5. 南瓜、番薯排在錫紙上，加入杞子，下鹽、黑椒和雜香草調味，灑上橄欖油。

6. 將錫紙蓋上，摺成密封狀，放入焗爐，焗10分鐘，焗製期間將雜果仁壓碎。

7. 取出焗盤，打開錫紙，加入車打、水牛芝士碎和雜果仁碎。

8. 毋須蓋上錫紙，放入焗爐再焗5分鐘。

9. 烤至果仁金黃、芝士融化即成。

四. 香葱南瓜薄餅（6件）

材料：

南瓜 80克

蝦米 10克

糯米粉 15克

粘米粉 15克

水 4湯匙

葱花 2湯匙

油 1茶匙

調味料：

鹽 1/8茶匙

麻油 幾滴

製法：

1. 南瓜去皮、蒸熟，在大碗內壓成蓉。

2. 加入糯米粉、粘米粉、鹽及麻油攪勻，加入水攪勻。

3. 蝦米浸軟、切碎，放鑊中略炒至香。

4. 將蝦米、葱花加進南瓜粉漿。

5. 放入油燒熱平底鑊，將粉漿平均分成六份放入鑊中，中火煎至兩面金黃即成。

五. 南瓜湯＋胡蘿蔔素全麥蒸包

「南瓜湯」配搭「胡蘿蔔素全麥蒸包」提供胡蘿蔔素和纖維，有助維持腸臟健康，增強免疫力。【材料和製法詳情】

六. 日式雜菜湯（4人分量）

材料：

番茄 200克

薯仔 100克

南瓜 50克

紅小扁豆 50克

鷹嘴豆 25克

西芹 65克

薑片 2小片

水 800毫升

薑黃粉 3/4小匙（1小匙約5毫升）

黑椒 少許

海鹽 適量

橄欖油 少許

製法：

1. 鷹嘴豆浸30-60分鐘，紅小扁豆浸10分鐘，備用。

2. 番茄切碎，薯仔及南瓜去皮切粒，西芹去根。

3. 以橄欖油及薑片炒番茄、薯仔、南瓜和西芹，加少許黑椒及海鹽，略炒後加入鷹嘴豆及紅小扁豆再炒。

4. 所有材料加滾水，以慢中火煮30分鐘，加海鹽。

5. 關火後加入薑黃粉，焗10分鐘。

6. 可依個人喜好加入適量香芹或刁草，以及黑椒，完成。（可依個人喜好在雜菜湯中加入椰菜花。）

七. 合桃南瓜湯（4人分量）

材料：

合桃 3湯匙（約8-10粒完整合桃）

南瓜 半個

粟米粒 3湯匙

胡蘿蔔 半個

馬蹄 4粒

水 6碗

鹽 適量

製法：

1. 南瓜、馬蹄、胡蘿蔔削皮洗淨，切塊備用。

2. 合桃、粟米粒洗淨，用水浸半小時，備用。

3. 水滾後放入所有材料，大火煮滾後調細火，煲約1小時。

4. 放適量鹽調味即成。

八.番茄南瓜湯（約8碗）

材料︰

番茄 6個

中國南瓜 1/4個

紅蘿蔔 1條

無花果乾 3粒

豬腱 約$100

水 2公升（明火煲湯）

製法︰

1. 番茄洗淨後一開三。

2. 南瓜洗淨後去籽、刮瓤、除椗。紅蘿蔔洗淨後去皮、切件。

3. 無花果底部剪開，更易出味。

4. 水滾後放入所有材料，再水滾後調至中小火，煲約2小時即成。

九. 雪燕木瓜南瓜素湯

「雪燕木瓜南瓜湯」滋陰潤肺、潤膚通便。【材料和製法詳情】

十. 南瓜芋頭雞粒煲仔飯（2人分量）

材料：

南瓜 75克

芋頭 75克

去皮雞胸肉 75克

米 180克

水 260毫升

鮮冬菇 2隻

薑 4片

葱 4段

雞胸肉醃料：

鹽 1/7茶匙

糖 1/8茶匙

粟米油 1茶匙

煲仔飯汁：

老抽 1湯匙

生抽 2茶匙

製法：

1. 雞胸肉切粒，以鹽、糖和油醃好；南瓜和芋頭去皮切粒；鮮冬菇除蒂切粒，備用。

2. 雞胸肉粒、南瓜粒和芋頭粒氽水，備用。

3. 淘洗白米，加入清水，慢火煮10分鐘。

4. 把雞肉粒、南瓜粒、芋頭粒、冬菇粒和薑片放上飯面，蓋上煲蓋，煮約5分鐘。

5. 放上葱段，加入煲仔飯汁即成。

十一. 黑糖南瓜十穀粥

用一個真空杯，隔夜焗製黑糖南瓜十穀粥。「只要去超市買一包十穀，預先浸泡，晚上睡前將十穀放入真空杯，注入熱水，第二朝就有熱騰騰的十穀粥。」【材料及製法詳情】

十二. 焗南瓜番荽意粉（2人分量）

材料：

意粉 1/3包（約167克）

南瓜 100克

番荽 5克

意大利黃瓜 2片

菠菜 20克

白酒 1茶匙

鹽 少許

油 少許

製法：

1. 南瓜洗淨去皮，分別切件及切丁粒，加鹽及油，分2包用錫紙包好，放進焗爐以180度焗20分鐘，南瓜粒取出備用，南瓜件打開錫紙再以180度焗3分鐘。

2. 意粉先煮8分鐘，備用。

3. 以油和鹽煎意大利黃瓜2分鐘，加入南瓜粒、番荽、菠菜、意粉及白酒，用小火炒2分鐘上碟。加入南瓜件，即成。

十三. 原隻南瓜燴雜菜

材料：

南瓜 1個（約2公斤重）

洋葱 1個（切件）

薑 1塊（切粒）

蘑菇 115克（切片）

翠玉瓜 1條（切片）

罐頭番茄粒 400克

上湯 480毫升

貝殼粉 75克

原味脫脂乳酪 60毫升

羅勒 2湯匙（切碎）

鹽及黑胡椒 適量

做法：

1. 預熱焗爐至180℃。

2. 將南瓜頂部橫切，保留備用；再以湯匙去除南瓜籽，可用小刀取出南瓜肉，切粒。

3. 將南瓜頂部蓋回，放入焗爐焗45-60分鐘，焗至較軟身即可。

4. 熱鍋加入1/3（160毫升）上湯，再加入薑粒、洋葱粒、南瓜粒煮10分鐘，需不時攪拌以免燒焦。

5. 加入蘑菇和翠玉瓜，煮3分鐘後加入番茄粒、剩餘上湯及貝殼粉，慢火煮10分鐘。

6. 加入乳酪、羅勒、黑胡椒及鹽拌勻，將餡料倒入南瓜殼，即成。。

十四. 南瓜冬菇炆雞

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