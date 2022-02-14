半島酒店「意式風情」下午茶　意國美食歡度春日時光｜下午茶之選

香港半島酒店大堂茶座廚藝團隊由即日起至3月31日為酒店著名的下午茶換上新裝，以充滿意式風情的食材入饌。鹹點方面，首推意式香草包配巴馬火腿、意大利軟芝士及羅勒；青牛油軟包配海蝦、雅枝竹及檸檬以及香酥焗撻配意式燴茄子、甜椒及吞拿魚；甜品則包括意大利芝士餅配蛋白蛋糕及咖啡忌廉；意大利雲呢拿紅莓奶凍；聖若瑟泡芙配吉士忌廉及酒釀車厘子以及卡薩塔乳酪芝士蛋糕配朱古力香橙忌廉。當然不少得經典的香草青瓜三文治及烘鬆餅配奶油忌廉及草莓醬，為下午茶體驗畫上完滿句號。

「意式風情」下午茶@香港半島酒店

供應期：即日至3月31日

供應時間：2:00pm-4:30pm

價錢：每位$448，兩位$798（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道香港半島酒店大堂

電話：2696 6772

網站︰www.peninsula.com/zh/hong-kong

註：資料及價錢以餐廳公布為準

註：以上所有體驗將根據政府就預防新型冠狀病毒傳播所頒布的相關措施另作安排

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