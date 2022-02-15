元宵節湯圓6食譜　彩圓、小丸子、鹹甜湯圓應節

酒釀藜麥赤小豆小冬丸（圖片由蕭欣浩提供）

元宵節吃湯圓應節，寓意團圓。湯圓有不同煮法，本文整理6個湯圓食譜，大家不妨參考，過一個甜蜜的元宵節。

湯圓6食譜

⬤輕怡芝麻湯圓

營養師改良湯圓和小丸子食譜，可在家自製「減糖減油版」的丸子應節，較坊間流心湯圓用油量少一半。[製作詳情]

⬤鹹湯圓：高纖低卡三彩圓

以蔬菜湯為湯底，彩色湯圓外皮以菠菜、紅蘿蔔及南瓜製成，餡料選用低脂的豬柳肉，配上蝦米、葱、胡椒粉等天然調味料，高纖、低油兼低熱量，而且有助攝取多元營養。[製作詳情]

⬤廣東鹹湯丸

以鯪魚肉、白蘿蔔、旺菜、乾冬菇、臘腸及蝦米等材料搓出來的廣東鹹湯丸，別有一番風味。[製作詳情]

⬤安納芋番薯黑片糖湯圓配豆乳（2至3人分量）

材料：安納芋番薯30克（約1/3個）、黑片糖15克（約1/4塊）、特濃豆乳250毫升、糯米粉50克、水45毫升

製法：

1. 安納芋番薯洗淨，蒸或焗25分鐘至熟，待涼。

2. 黑片糖壓碎成小顆粒。安納芋番薯去皮，壓成茸備用。

3. 糯米粉與水混和，攪拌成粉糰後，用手搓揉壓緊，將粉糰分成湯圓大小，搓圓後用手指按壓中央至凹陷。

4. 取小量安納芋茸，包裹黑片糖顆粒，再將安納芋糖餡包進粉糰中，搓圓後待煮。

5. 鍋子煮滾水後，放入湯圓，浮上面後即可撈起。

6. 特濃豆乳放在另一個鍋子加熱至微滾，若覺得豆乳味道過於清淡，可加入適量黑片糖提升甜味；如安納芋番薯在包湯圓後有剩，亦可加入豆乳。豆乳與湯圓一同分放在碗內，即成。

⬤桂花番薯湯圓 X 杞子桂圓湯（4至6人分量）

材料：番薯160克、糯米粉120克、桂花10克、生薑3至4片、水4碗（用作桂花湯）

製法：

1. 番薯洗淨切片，蒸15分鐘至軟身後，去皮再用叉壓成蓉，備用。

2. 用約100ml水開糯米粉，逐次逐少加水，輕力搓揉糯米粉糰至表面光滑及不黏手。

3. 將糯米糰分成小份，輕輕壓平成圓形，放入番薯餡，搓至糯米粉糰密封包裹番薯餡，備用。

4. 燒熱兩鍋滾水，第一鍋水滾後，放入桂花及薑片。

5. 第二鍋水滾後，放入湯圓煮至湯圓浮面，撈起。

6. 將湯圓放入第一鍋桂花湯中，略煮片刻，撈起。

7. 食前可加入適量代糖調味，即成。

⬤酒釀藜麥赤小豆小冬丸

材料：紫米酒釀 約6-8茶匙、紅藜麥15克、赤小豆30克、糯米粉50克、冰糖15克

製法：

1. 糯米粉與40克水混和，先搓成與小丸子大小一樣闊的長條，再將長條切成小丸子大小的方塊，用掌心揉成小丸子，置於碟中備用。

2. 把適量水加入煲內，水滾後加入小丸子，煮約1分鐘，待小丸子浮起即可撈起，放入器皿沖水至冷卻。

3. 紅藜麥洗淨備用。

4. 赤小豆洗淨，連同900克水，加入另一個煲內，水滾後調中細火，至微滾，煮25分鐘；加入紅藜麥，再煮15分鐘。

5. 熄火前試試赤小豆的軟硬程度，可依個人喜好煮至適合硬度。最後加入冰糖拌勻。

6. 將2茶匙紫米酒釀置於碗內（可依個人喜好增減），加入適量糖水與小丸子，拌勻即可食用。

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