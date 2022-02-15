消委會‧米粉米線粉麵｜保鮮米線熱量高於白飯 乾河粉脂肪含量較濕河粉低
文章日期：2022年02月15日
白飯較米粉、米線熱量高，較易致胖？河粉脂肪含量一定高？消委會根據最新的麵食檢測結果，分析米製粉麵食包括：米粉、米線及白飯的營養，發現保鮮米線的熱量較白飯稍高，乾米粉則最低 。惟消委會提醒，進食麵類控制食量才是關鍵，亦要注意麵食多附有調味粉、醬油包等配料，應減少使用調味粉分量，以及避免飲用湯底。
包裝乾河粉脂肪不高
5款乾河粉樣本平均總脂肪含量為0.8克，各有1款樣本甚至達「不含脂肪」的定義（每100克固體食物含不超0.5克總脂肪）。預先包裝乾河粉通常沒有添加油，脂肪含量不高，惟濕河粉在製作時或會於表面掃油，令口感軟滑，脂肪含量可能較高。
乾米粉熱量稍低須控食量
以各種麵類的平均能量值計算，進食1份201.9克的保鮮米線攝入的能量（約285千卡），略高於1碗白飯（約260千卡）。而進食1份56.2克的乾米粉攝入的能量（約200千卡）比吃1碗白飯所攝入的能量低，惟進食2份攝入能量則比吃1碗白飯高。
保鮮米線碳水化合物含量最高
若以1份食用分量計算，保鮮米線的碳水化合物含量最高（63.5克），其次是白飯（55.54克），乾米粉相對較低（45.2克）。
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