牛油果｜牛油果益處多　儲存催熟有妙法【附每日進食分量、分辨生熟牛油果秘訣】

牛油果是不少人喜愛吃的食物，究竟牛油果有何益處？食用牛油果有沒有需要注意的地方？

牛油果好處

‧纖維較高，有助腸道蠕動，纖維高的食物有較高飽肚感

‧有助降低膽固醇，穩定血糖水平

‧豐富單元不飽和脂肪酸，屬於好脂肪，有助降低壞膽固醇及血脂含量

‧豐富鉀質，有助平衡、控制及改善血壓問題

‧豐富葉酸

牛油果壞處

‧牛油果脂肪及熱量較高，不建議過分進食，因有可能引致體重增加或致肥，增加心血管疾病的風險

牛油果食用知多啲

‧牛油果當減肥餐？

適當分量進食牛油果，可當作減肥餐，但不建議進食過量，即一日吃不超過1/4個牛油果，一周可吃約4次。牛油果含油量較高，當正常每餐的進食量為2-3茶匙時，半個牛油果已相當於3茶匙油。

‧牛油果取代正餐？

不建議取代正餐，因牛油果始終跟肉類、五穀類等的營養素有分別，如所含的蛋白質、維他命、碳水化合物、澱粉質等分量不同，最理想是均衡攝取營養。

‧牛油果取代牛油？

不少人會以牛油果醬配麵包，代替一般塗牛油的食法，做法值得考慮，因為若同樣以一湯匙分量計算，牛油含鈉質較牛油果（約1/5個）多，吃麵包或沙律時，可考慮用切粒或醬狀牛油果，代替牛油、蛋黃醬、芝士等。

分辨生熟牛油果秘訣

‧色澤：偏青綠色的牛油果未熟，深墨綠色的牛油果已熟。

‧軟硬度：硬身牛油果未熟，軟身兼腍似香蕉的牛油果已熟。

‧根部顏色：想測試墨綠色牛油果會否「熟到爛」？購買後可拔掉牛油果蒂，查看裏面的色澤，青綠色即已熟、可吃，若裏面呈深啡色，代表牛油果「熟到爛」，而且果芯開始霉爛。查看後，若想保存牛油果多一至兩日，可將牛油果蒂放回原位。

儲存及催熟牛油果

‧牛油果放雪櫃？

牛油果不宜置放在雪櫃，否則會發黑。若牛油果已熟，但尚未準備即時進食，可放在雪櫃內的水果格，約6-8℃，可存放多一至兩日。

‧牛油果催熟妙法？

將牛油果與蘋果並排存放，有助催熟牛油果。另外，把牛油果放在廚房或較暖位置，亦可加速成熟。

資料來源：明報

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