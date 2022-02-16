牛油果食譜：烤雞牛油果墨西哥卷、牛油果黑豆藜麥沙律、牛油果醬【附營養資料】

牛油果含有不少營養，以下介紹三款牛油果食譜：

（1）烤雞牛油果墨西哥卷 （4人分量）

材料：4個全麥墨西哥卷餅、200克烤雞肉（切片）、1個牛油果（切粒）、4湯匙原味低脂乳酪、2湯匙芫荽（切碎）、1/2個紅甜椒（切粒）、1/2個紅洋葱（切粒）、1湯匙蒜蓉、適量檸檬汁和黑胡椒碎

做法：

1. 在大碗中拌勻乳酪、芫荽、紅甜椒粒、洋葱粒和蒜蓉

2. 把烤雞肉、牛油果及已拌好的乳酪醬放在一個墨西哥卷餅中下位置，加入少許檸檬汁和黑胡椒碎調味

3. 把墨西哥卷餅捲好，即可食用。亦可將墨西哥卷餅放於已加熱的烤爐烤熱，或以易潔平底鑊慢火煎香至微金黃色

營養資料：每份226克，提供熱量341千卡、蛋白質22克、碳水化合物34克、脂肪13克、飽和脂肪3克、鈉質357毫克、膳食纖維5克

（2）牛油果黑豆藜麥沙律 （4人分量）

材料：1湯匙橄欖油、1杯藜麥、1杯清湯、2/3杯清水、1個牛油果（切粒）、1杯黑豆（已煮熟）、1/2杯粟米粒、1個洋葱（切粒）、2個番茄（切粒）、1個紅甜椒（切粒）、1/4杯芫荽（切碎）、1條葱（切粒）、適量青檸汁和黑胡椒碎

做法：

1. 以中火於平底鑊燒熱1湯匙橄欖油，加入洋葱粒快炒約5分鐘，或直至洋葱粒變透明及軟身

2. 加入藜麥快炒約3-4分鐘，加入清湯及清水煮沸

3. 蓋上平底鑊蓋子，以慢火煮約15-20分鐘，或直至藜麥煮熟及乾身

4. 將煮好的藜麥放涼，倒入大碗中並放進雪櫃冷凍

5. 待藜麥冷凍後，拌入餘下材料，以青檸汁及黑胡椒碎調味

6. 放入牛油果粒即可食用

營養資料：每份384克，提供熱量394千卡、蛋白質14克、碳水化合物55克、脂肪15克、飽和脂肪2克、鈉質100毫克、膳食纖維13克

（3）牛油果醬（完成分量約1杯，可分約8份）

材料：1個牛油果（切粒）、1瓣蒜頭、1/4杯原味低脂乳酪、1/4杯芫荽（切碎）、1湯匙檸檬汁、1/4茶匙黑胡椒碎、適量清水

做法：

1. 將材料放進攪拌器打至幼滑狀，其間慢慢加入少許清水，調至合適稠度

2. 完成的牛油果醬可存放於密封瓶子中，在雪櫃儲存3-4天

營養資料：每份36克，提供熱量46千卡、蛋白質1克、碳水化合物3克、脂肪4克、飽和脂肪1克、鈉質7毫克、膳食纖維2克

貼士：牛油果醬可用作拌青菜沙律的醬料，或代替牛油／植物牛油拌麵包，亦可拌入已切碎的羅勒及少許巴馬臣芝士，製成用作拌意粉的香草醬。

資料來源：明報

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