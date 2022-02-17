三大藍鑽｜14.62克拉「The Oppenheimer Blue」逾4.4億成交　「藍月」港商3.7億投得贈女兒

三大艷彩藍鑽拍賣史上最高價：「秋葉之憶」（The Memory of Autumn Leaves，左）（圖片由蘇富比提供）

三大艷彩藍鑽拍賣史上最高價：「約瑟芬的藍月」（The Blue Moon of Josephine）（圖片由蘇富比提供）

蘇富比將於4月下旬在香港拍賣史上最碩大、15.10克拉長方形階梯式切割的艷彩藍鑽「戴比爾斯庫利南浩宇之藍」（The De Beers Cullinan Blue），估價逾3.8億港元。根據蘇富比的資料，過去20年藍鑽登上拍場的次數屈指可數，以下介紹最高拍賣成交價的3顆艷彩藍鑽：

1. 「The Oppenheimer Blue」——14.62克拉艷彩藍鑽，長方形切割，VVS1淨度。2016年5月於日內瓦佳士得成交，成交價57,541,779美元（約4.49億港元）。

2. 「約瑟芬的藍月」（The Blue Moon of Josephine）——12.03克拉艷彩藍鑽，古墊形切割，內部無瑕。2015年11月於日內瓦蘇富比成交，成交價48,468,158美元（約3.78億港元）。這顆藍鑽當年由香港商人劉鑾雄投得，並以女兒Josephine的名字命名。【2015年報道 ：大劉再買3.7億元藍鑽贈囡囡】

3. 「秋葉之憶」（The Memory of Autumn Leaves）——14.54克拉艷彩藍鑽，梨形切割，內部無瑕。2017年5月於日內瓦蘇富比成交，成交價42,087,302美元（約3.28億港元）。

藍鑽 相關報道：15克拉藍鑽拍賣史上最大 成交價料達3.7億元

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm