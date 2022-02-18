淮山麵、烏冬、蕎麥麵、即食麵比較 淮山麵熱量不一定低 急凍烏冬較低鈉【附營養師建議】
文章日期：2022年02月18日
淮山有益，淮山麵不少人愛吃。加拿大註冊營養師黃穎琳接受明報電子平台組訪問，比較淮山麵與蕎麥麵、烏冬和即食麵，4種麵類中，淮山麵和蕎麥麵含豐富蛋白質，惟淮山麵熱量也不低（見表）。黃穎琳提醒，各種麵類都要控制食量，以淮山麵為例，建議女士每餐進食約1碗（約1碗飯的澱粉/碳水化合物含量），男士則為約1至1.5碗。
淮山麵、蕎麥麵、烏冬、即食麵比較
淮山麵：含豐富蛋白質及鉀質，鉀質有助身體排走多餘的鹽分，去水腫及降血壓。惟不同牌子的淮山麵卡路里或不一樣，購買時要留意熱量、脂肪及鈉含量，宜選每100克總脂肪少於3克，鈉少於120毫克的麵條。
蕎麥麵：富含蛋白質及纖維。不同牌子的蕎麥麵，鈉含量不一樣，建議選擇每100克含低於600毫克鈉質的蕎麥麵。
烏冬：含豐富蛋白質，宜選購低鈉的產品，建議選擇以每個急凍烏冬（約250克）計，鈉含量少於300毫克的烏冬。
即食麵：高脂，一個即食麵約含1湯匙油。大部分即食麵含棕櫚油，飽和脂肪含量很高，長期進食會增加患上心血管疾病的風險。現時市面售有非油炸的即食麵，通常比油炸版低脂，可配搭含蛋白質的新鮮食材和蔬菜進食，不建議落附帶的調味油，調味粉亦屬高鈉，因此建議落1/3至半包，以及盡量不喝湯。
各種麵類主要營養成分比較
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每100克
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淮山麵(乾)
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蕎麥麵(乾)
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烏冬(急凍)
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烏冬
(乾)
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即食麵(乾)
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卡路里(kcal)
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339-485
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336
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118
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330
|
478
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蛋白質 (克)
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15.5
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14.4
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2.9
|
8
|
7.5
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脂肪 (克)
|
2.1
|
0.71
|
0.6
|
1.4
|
23.3
|
鈉 (毫克)
|
621
|
792
|
50-300
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150-4600
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2520
資料提供：加拿大註冊營養師黃穎琳
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