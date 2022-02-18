淮山麵、烏冬、蕎麥麵、即食麵比較　淮山麵熱量不一定低　急凍烏冬較低鈉【附營養師建議】

營養師比較淮山麵、蕎麥麵、烏冬和即食麵，並提醒4種麵食的進食注意事項。（Canva圖片/明報製圖）

淮山有益，淮山麵不少人愛吃。加拿大註冊營養師黃穎琳接受明報電子平台組訪問，比較淮山麵與蕎麥麵、烏冬和即食麵，4種麵類中，淮山麵和蕎麥麵含豐富蛋白質，惟淮山麵熱量也不低（見表）。黃穎琳提醒，各種麵類都要控制食量，以淮山麵為例，建議女士每餐進食約1碗（約1碗飯的澱粉/碳水化合物含量），男士則為約1至1.5碗。

淮山麵、蕎麥麵、烏冬、即食麵比較

淮山麵：含豐富蛋白質及鉀質，鉀質有助身體排走多餘的鹽分，去水腫及降血壓。惟不同牌子的淮山麵卡路里或不一樣，購買時要留意熱量、脂肪及鈉含量，宜選每100克總脂肪少於3克，鈉少於120毫克的麵條。

蕎麥麵：富含蛋白質及纖維。不同牌子的蕎麥麵，鈉含量不一樣，建議選擇每100克含低於600毫克鈉質的蕎麥麵。

烏冬：含豐富蛋白質，宜選購低鈉的產品，建議選擇以每個急凍烏冬（約250克）計，鈉含量少於300毫克的烏冬。

即食麵：高脂，一個即食麵約含1湯匙油。大部分即食麵含棕櫚油，飽和脂肪含量很高，長期進食會增加患上心血管疾病的風險。現時市面售有非油炸的即食麵，通常比油炸版低脂，可配搭含蛋白質的新鮮食材和蔬菜進食，不建議落附帶的調味油，調味粉亦屬高鈉，因此建議落1/3至半包，以及盡量不喝湯。

各種麵類主要營養成分比較

每100克 淮山麵(乾) 蕎麥麵(乾) 烏冬(急凍) 烏冬 (乾) 即食麵(乾) 卡路里(kcal) 339-485 336 118 330 478 蛋白質 (克) 15.5 14.4 2.9 8 7.5 脂肪 (克) 2.1 0.71 0.6 1.4 23.3 鈉 (毫克) 621 792 50-300 150-4600 2520

資料提供：加拿大註冊營養師黃穎琳

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