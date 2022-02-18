中醫處方紓緩感冒初起、新冠輕症

香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑提供處方，分別適合初起感冒、喉嚨痕癢，頭痛等，或初起新冠病毒輕症患者。一般成人、長者或兩歲以上小朋友可服用，惟嚴重長期病患者或2歲以下幼兒不宜。各人體質不同，患者如感到嚴重不適，應立即求診。

⚫ 處方一：葱豉湯 （初起感冒）

適用：初起感冒，咽喉痕癢，惡風頭痛，肢體疲倦乏力。

藥材：生薑 2片、蘇葉 2片、大棗 2枚、葛根 20克、淡豆豉 15克、葱白 30克（約3至4棵去葱尾）

煮法：全部材料以3碗水用大中火煮15分鐘，煎至1.5碗水。

功效：通陽發汗，解表散寒

⚫ 處方二：新加柴葛解肌湯（初起新冠輕症患者）

適用：初起新冠輕症患者，有感冒肌肉疼痛，發熱惡寒，頭痛怕冷。

藥材：柴胡 5克、 黃芩 5克、白芍 10克、大棗 2枚、魚腥草 5克 、 葛根 15克、羌活 5克、桂枝 5克、熟石膏 15克、甘草 3克、白芷 5克、生薑 2片、板藍根 5克、藿香梗 3克（後下）

煮法：全部藥材（藿香梗除外）以4碗半水煎至2碗水後關火（大火煎至水滾後轉中火），最後加入藿香梗，焗5分鐘即可。

功效：清熱解肌，緩急止痛

服用劑量 ：上述兩處方為一人份，每日最多服一劑，一劑分兩次早晚服，每次大半碗。