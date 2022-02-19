JOOX吹水台一連四日馬拉松式直播　逾20歌手陪樂迷玩遊戲｜在家抗疫

眾多人氣歌手將現身「JOOX 吹水台：Stay Home, Stay Safe加油站」直播，從2月22日起一連四日每晚9時到午夜，陪伴大家留家抗疫。超過20名歌手會在吹水台以馬拉松形式直播與各位樂迷見面，屆時歌手會在家中或工作室內隔空與粉絲互動，主持30分鐘Live環節。2月22日率先打頭陣的有Eric Kwok和陳凱詠（Jace）等；2月23日則有兩姊妹張蔓姿（Gigi）與張蔓莎（Sabrina）、聲夢新人鍾柔美（Yumi）和冼靖峰（Archie）等；至於2月24日及25日則先後有泳兒、陳柏宇、布志綸、小塵埃、洪嘉豪和應智越（細貓）等。

如欲參與「JOOX吹水台：Stay Home, Stay Safe加油站」直播，只需於Apple App Store或Google Play Store下載JOOX手機版。

註：資料以主辦機構公布為準

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