中醫保暖食譜：羊肉湯 驅寒暖胃 四肢不溫啱飲
文章日期：2022年02月21日
天氣寒冷，喝熱湯暖胃。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑提供「羊肉溫暖湯」食譜，有助溫胃、驅寒暖胃，適合四肢不溫、怕冷者飲用。羊肉有溫經通絡、壯陽氣的作用；豬膶補肝血，瘦肉補血，黃酒助提升驅風散寒力度。
羊肉溫暖湯（2人份）
羊肉片 150克（可買打邊爐薄羊肉片）
生薑 5片
大葱/乾葱 少許
黃酒 半杯
白胡椒 10粒
瘦肉* 100克
豬膶* 100克
水 4碗
*註：羊肉湯可只加羊肉片，加豬膶、瘦肉可增強溫陽功效。
功效：溫胃驅寒暖胃，天氣寒冷四肢不溫、怕冷者合用。
羊肉湯製法：
1. 生薑、大葱起鑊，加黃酒、白胡椒粒滾一滾，再加4碗水，煲約15分鐘，最後加入羊肉片滾熟即可。
2. 倘若加入瘦肉、豬膶，瘦肉可先汆水辟腥味；豬膶要沖洗乾淨，完全清除血水。瘦肉和豬膶切成薄片較易熟。按上述（1) 製法，最後與羊肉片一併加入湯內滾熟。
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