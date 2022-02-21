中醫保暖食譜：羊肉湯　驅寒暖胃　四肢不溫啱飲

天氣寒冷，喝熱湯暖胃。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑提供「羊肉溫暖湯」食譜，有助溫胃、驅寒暖胃，適合四肢不溫、怕冷者飲用。羊肉有溫經通絡、壯陽氣的作用；豬膶補肝血，瘦肉補血，黃酒助提升驅風散寒力度。

羊肉溫暖湯（2人份）

羊肉片 150克（可買打邊爐薄羊肉片）

生薑 5片

大葱/乾葱 少許

黃酒 半杯

白胡椒 10粒

瘦肉* 100克

豬膶* 100克

水 4碗

*註：羊肉湯可只加羊肉片，加豬膶、瘦肉可增強溫陽功效。

功效：溫胃驅寒暖胃，天氣寒冷四肢不溫、怕冷者合用。

羊肉湯製法：

1. 生薑、大葱起鑊，加黃酒、白胡椒粒滾一滾，再加4碗水，煲約15分鐘，最後加入羊肉片滾熟即可。

2. 倘若加入瘦肉、豬膶，瘦肉可先汆水辟腥味；豬膶要沖洗乾淨，完全清除血水。瘦肉和豬膶切成薄片較易熟。按上述（1) 製法，最後與羊肉片一併加入湯內滾熟。

保暖方法／保暖食譜：

黑糖薑母茶

保暖三大部位 中醫教路：戴帽、頸巾 勿露膝【附驅寒肉桂茶製法】

中醫教按5穴位 促進氣血循環暖身【附按穴位置圖】

陽虛體質保暖食譜：人參桂圓紅棗茶+羊肉蘿蔔煲

保暖｜天氣濕冷 一文教保暖方法、飲食、注意事項

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm