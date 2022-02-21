米芝蓮星級食府文華廳粵菜　外賣自取九折｜著數情報

香港文華東方酒店增設外賣送遞服務，米芝蓮星級食府文華廳推出外賣自取及精緻佳餚送遞餐單。餐單包括各款正宗廣東美饌，包括小食前菜、自家製明爐燒味、馳名主菜和有機時蔬，以及各式飯麵美食，提供一系列地道佳餚和主廚推薦菜式，如蜜味西班牙黑豚肉叉燒、鮮蟹肉花膠海鮮酸辣羹、西蘭花炒澳洲帶子和桂花蟹肉炒米粉等。餐廳更提供品酒師精心挑選的優質頂級葡萄酒，配搭各式美食。所有訂單滿$2000，可享免費送遞服務至港島各區；凡選擇於文華廳自行提取，點選菜單上的食品可享九折優惠。

文華廳粵菜外賣自取及送遞服務

預訂時間：最少24小時前預訂

送遞時間：6:30pm-7:30pm、7:30pm-8:30pm

外賣自取時間：每天12:00nn-8:00pm

訂購表格：bit.ly/3LNjaoL

網址：www.mandarinoriental.com.hk

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓

電話：2825 4003

註：資料及價錢以餐廳公布為準

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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