英國劍橋公爵夫人凱特獨自出訪丹麥,周二(22日)展開為期兩日的訪問。凱特以奪目的紅色西裝及黑長褲現身哥本哈根大學,與當地的幼兒心理健康項目的人員交流。凱特更童心大發,在參觀大學學院的樂高基金會Playlab時,從巨型滑梯滑下來,玩得開心投入。

據報道,凱特將與丹麥女王瑪格麗特二世、丹麥儲妃瑪麗見面,81歲的丹麥女王2月初感染新型冠狀病毒,現已康復。

Playful learning inside the PlayLab 🇩🇰 pic.twitter.com/4F4cMWV5Fi

