新手入廚貼士｜蒸水蛋秘訣：蛋液過篩兩次、包保鮮紙隔水蒸
文章日期：2022年02月24日
留家抗疫多了在家下廚，想蒸水蛋蒸得好，有什麼要注意？曾任廚師的「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩接受明報電子平台組訪問，講解蒸水蛋要訣。
不揀「黐底」雞蛋
蒸水蛋要好味，靚雞蛋不可缺。產自中國湖北或日本的雞蛋一般較佳，亦應揀完整、無穿無爛的雞蛋。若果購買盒裝雞蛋，可留意雞蛋有否「黐底」，「黐底」代表雞蛋有蛋液流出，不選用。
雞蛋有蛋香 通常不調味
蒸水蛋，蛋液和水的比例為1:2。以二人分量為例，蒸水蛋用3隻雞蛋便足夠，再以1:2的蛋液和水拌勻，雞蛋自帶蛋香，通常毋須調味，喜歡吃較鹹口味的人可加1/4茶匙鹽。拌勻蛋液、水及鹽，過篩2次再蒸，可令蒸水蛋看上去更平滑，口感更滑順。
中大火隔水蒸約4分鐘
蛋液拌勻後，可用適合蒸食物用的保鮮紙包住，防止水蒸氣倒滴。先煲沸水，放上蒸架和蛋液，用中大火隔水蒸約4分鐘；用蒸焗爐亦可，將蒸焗爐預熱1至2分鐘後放入蛋液，以中大火焗4分鐘即可。嫌蒸水蛋太單調？蒸水蛋放涼後，放上即食海膽、三文魚籽或蟹柳，可增添日式風味。
文：張可兒 hycheung@mingpao.com
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