歷山酒店下午茶套餐　外賣自取優惠價每位$238起｜外賣下午茶

歷山酒店推出「夢幻至臻下午茶」套餐外賣自取優惠。即日至5月31日，凡於指定網站預購「夢幻至臻下午茶」套餐外賣自取，即可以優惠價每位$238起品嘗12款特色鹹甜點，加上自選TWG茗茶或即磨咖啡，享受悠閒的下午時光。下午茶套餐鹹點包括鴨肝慕絲脆多士配魚子醬、日式蟹籽沙律、香煎花椒吞拿魚、鹽燒檸檬牛油帶子、炆鮑魚酥皮盒、帕馬火腿芝士牛角包；甜點則有士多啤梨芝士蛋糕、鮮忌廉朱古力撻、白酒橘子奶凍、栗子泡芙、香芒拿破崙，以及英式原味鬆餅配果醬及牛油忌廉。每份下午茶套餐贈送精選紅葡萄酒或白葡萄酒或氣泡酒乙杯。

歷山酒店「夢幻至臻下午茶」套餐

日期：即日至5月31日

價錢：每位$238起（兩位起用，原價每位$294.8）

外賣自取時間：2:30pm-5:30pm（周一至五）、3:00pm-5:00pm（周六、日及公眾假期）

預訂網站：bit.ly/3Br8Yxu

地址：北角城市花園道32號（港鐵炮台山站B出口）

電話：3893 2888

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶：bit.ly/3Hj4VFr

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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