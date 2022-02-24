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凱特訪丹麥見丹麥女王、儲妃瑪麗　凱特瑪麗衣著高雅風格相似【多圖】

文章日期：2022年02月24日

英國劍橋公爵夫人凱特一連兩日出訪丹麥，昨日（23日）最後一天行程與丹麥女王瑪格麗特二世和丹麥儲妃瑪麗見面。今年是81歲的丹麥女王登位金禧50周年，亦是95歲的英女王伊利沙伯二世登位白金禧70周年。

凱特其後與丹麥儲妃瑪麗共進午餐。凱特穿上灰色的雙排鈕扣長外套配黑色皮手套、高跟鞋和手袋；儲妃瑪麗則在黑色連身裙外配上白色長外套及黑色高跟鞋，兩人衣著風格同樣簡約高雅。

據報道，凱特和瑪麗背景相似。兩人都是平民出身的王室成員，凱特2001年在聖安德魯斯大學（University of St Andrews）認識威廉王子，兩人於2011年結婚，育有三名子女；儲妃瑪麗在澳洲出生，她於2000年奧運會期間在悉尼的一家酒吧與王儲弗雷德里克（Crown Prince Frederik）相遇，兩人於2004年結婚，育有四名子女。

（The People）

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