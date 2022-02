凱特訪丹麥見丹麥女王、儲妃瑪麗　凱特瑪麗衣著高雅風格相似【多圖】

英國劍橋公爵夫人凱特一連兩日出訪丹麥,昨日(23日)最後一天行程與丹麥女王瑪格麗特二世和丹麥儲妃瑪麗見面。今年是81歲的丹麥女王登位金禧50周年,亦是95歲的英女王伊利沙伯二世登位白金禧70周年。

凱特其後與丹麥儲妃瑪麗共進午餐。凱特穿上灰色的雙排鈕扣長外套配黑色皮手套、高跟鞋和手袋;儲妃瑪麗則在黑色連身裙外配上白色長外套及黑色高跟鞋,兩人衣著風格同樣簡約高雅。

據報道,凱特和瑪麗背景相似。兩人都是平民出身的王室成員,凱特2001年在聖安德魯斯大學(University of St Andrews)認識威廉王子,兩人於2011年結婚,育有三名子女;儲妃瑪麗在澳洲出生,她於2000年奧運會期間在悉尼的一家酒吧與王儲弗雷德里克(Crown Prince Frederik)相遇,兩人於2004年結婚,育有四名子女。

We’ve seen both in the UK as well as here, how early childhood trauma can impact later life outcomes.

And how the importance of supportive relationships, environments and experiences are vital to helping create positive outcomes for those experience trauma. pic.twitter.com/BmTu3mEASz

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 23, 2022