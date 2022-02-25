HOME+網購春季優惠：抽濕用品低至一四折、買指定抽濕機送空氣淨化機｜著數情報

網購平台HOME+即日至3月15日舉行「今個春天無得Wet」優惠。（圖片由相關機構提供）

網購平台HOME+即日至3月15日舉行「今個春天無得Wet」優惠。（圖片由相關機構提供）

網購平台HOME+即日至3月15日舉行「今個春天無得Wet」，精選一連串抽濕用品以驚喜價發售，包括獅王吸濕大笨象、白元強力抽濕器及雞仔牌迷你萬用抽濕袋等。即日至3月7日逢周一至五，HOME+將會每日推出一款產品劈價特賣，優惠低至一四折。讚好HOME+ facebook專頁，在指定帖文留言「碼上乾」，即可獲得優惠碼一個。憑優惠碼可以在當日下午2時開始以破抵價搶購指定產品1件，每款產品限量10件，售完即止。

另外，HOME+與Gemini推出超震撼優惠，凡購買Gemini 27公升等離子殺菌空氣淨化抽濕機GD27YW（三八折激抵價$1875）或Gemini WI-FI負離子空氣淨化抽濕機GDW24W（五折激抵價$2338）即送Gemini負離子UV及HEPA過濾空氣淨化機 GAP12（價值$998），贈品限量10件，先到先得，送完即止。

網址：www.home-plus.hk

註：資料及價錢以相關機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm