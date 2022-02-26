在家種植｜新手宜種番薯苗芽菜　四季可種收成快

新手若想嘗試在家種植，惟家中沒有天台、露台等地方種菜的話，可以選擇種植哪些作物？綠人工作室創辦人陳佩貞向明報電子平台組表示，不少作物都適合新手栽種，例如番薯苗和芽菜。

番薯苗浸水再放入泥土

陳佩貞表示，番薯苗尤其適合新手，只需要到街市買苗，不需要額外買種子。她建議，買到幼苗後回家先浸水，然後才放入泥土，此舉可以保持其生命力一段時間，有利生長。番薯苗適合在春天和夏天生長，雖然秋冬的生長速度會較慢，但一般而言一年四季都可以栽種。

芽菜不需曬太陽 春夏季數日可收成

如果家中地方較小，無法把作物放在較多陽光照射的位置，她提議可選擇栽種芽菜。因為芽菜不需要曬太陽，只需浸着種子就可以發芽，適合家中沒有天台、露台的人種植。加上芽菜一年四季均適合生長，而且收成期很快，在春、夏季只需4至5日內便可收成，秋冬則約一星期。

陳佩貞補充，大多數的作物都不難種植，香草和生菜等亦適合新手栽種，不過只適合秋冬種植，除非是抗熱品種。她亦提醒，泥土可以循環再用，上一盆用完的泥土可再使用，不需一直添購泥土。

文：湯偉圓

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