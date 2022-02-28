尖沙嘴凱悅港式春日下午茶　歎港式小食兼花果入饌美點｜下午茶之選

尖沙嘴凱悅酒店於3月1日至5月31日推出「港式春日下午茶」，呈獻多款以春日花果入饌的美點及一系列香港經典風味小食。下午茶除有懷舊港式鹹點包括鮑魚蘑菇撻配仿魚籽、蜜汁雞肉酥配杏仁、扒迷你火腿芝士三文治及炸蝦肉春卷配甜酸醬，亦有一系列富香甜花果氣息的甜點，包括金橘法式杏仁蛋糕、迷你紅絲絨瑞士蛋糕卷、日式櫻花白豆蓉撻、藍莓巴斯克芝士蛋糕、士多啤梨拿破崙及茉莉花茶鬆餅。每位客人另可享用一杯港式特飲，可選自家製雜果冰、茉莉花茶金橘蜜及鴛鴦鴦走。

「港式春日下午茶」@香港尖沙嘴凱悅酒店

供應期：3月1日至5月31日

供應時間：逢星期一至六3:00pm-5:00pm限量供應（公眾假期除外）

價錢：兩位$518（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴河內道18號尖沙嘴凱悅酒店大堂樓層

電話：3721 7700

預訂網址：bit.ly/3vdGvKE

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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