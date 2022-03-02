新地12商場外賣優惠+免費泊車　外賣自取優惠高達50%　將軍澳中心美食消費$30送2小時泊車｜著數情報

新地12大商場（東港城、北角匯、上水廣場、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）與場內商戶即日起推出「外賣優惠折上折」及「美食消費送免費泊車」優惠。顧客免費登記成為The Point會員，可享美食優惠折上折。（The Point by SHKP網站：www.thepoint.com.hk/tc）

東港城餐飲外賣自取 全單或半價

其中東港城場內餐飲商戶外賣自取美食折扣低至八折，再透過The Point外賣自取平台獨家優惠碼，消費滿$300減$100，全單隨時低至半價。

將軍澳中心場內餐飲商戶提供大量外賣自取美食折扣外，連同商場於The Point外賣自取平台獨家優惠碼，滿$300減$100，全單隨時低至四五折。

美食消費送免費泊車

為方便顧客駕車點對點購物，新地12大商場又推出「美食消費送免費泊車」優惠，其中將軍澳中心推出「美食泊車賞」，只要於場內美食消費$30即送2小時免費泊車，再送1小時免費泊車券；上水廣場推出「Yummy 100%滋味回贈」，晚上6時後惠顧指定食肆外賣自取滿$100，即送$100餐飲美食優惠券及1小時免費泊車券。

註：資料及價錢以相關機構公布為準

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm