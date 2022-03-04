湯水食譜：椰子紅蘿蔔烏雞湯　滋潤健脾

周末想煲靚湯？可考慮「椰子紅蘿蔔烏雞湯」，湯水清甜帶椰香，滋潤健脾生肌。

椰子紅蘿蔔烏雞湯 （5-6人分量）

材料：

烏雞 1隻

豬腱 約$80-$100

椰子 1個（附1袋椰子水）

紅蘿蔔 1條

圓肉 9粒

紅棗 6粒

蜜棗 3粒

薑 1小塊

水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 烏雞去頭去尾，毋須去皮，然後與豬腱汆水備用。

2. 椰子肉洗淨。椰子水備用。

3. 紅蘿蔔洗淨後去皮，切件備用。薑去皮洗淨。

4. 紅棗洗淨去核，與洗淨的圓肉、蜜棗浸約5分鐘。

5. 水滾後放入所有材料（椰子水除外），再水滾後調細火，煲約2小時20分鐘，加入椰子水，調中細火煮滾湯水，然後煮約10分鐘即成。

椰子可在泰國食品店購買，店方通常會去皮、起肉、切件，並附椰子水。椰子水不用過早加入湯水中，以免香味揮發。

中醫貼士：

‧烏雞滋陰補血，健脾生肌。椰子肉甘溫，益氣補虛。豬腱益氣健脾。

‧圓肉養血健脾安神。紅蘿蔔養胃益陰。

注意：體質燥熱、濕熱、三高者慎飲。感冒不宜飲用，有機會加重病情。

食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li

中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌

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蔬菜處理貼士：

沙葛有重量代表水分足 揀沙葛要重唔要大

豆角宜選平滑結實 番薯苗包廚房紙入袋勿封實

西洋菜宜揀菜葉濃密挺身 拭乾包廚房紙放雪櫃

秋葵宜揀翠綠色、蒂頭有韌性 用鹽輕揉秋葵除刺癢感

苦瓜倘冷藏宜乾身用保鮮紙包起 刮白色瓜瓤去苦味

青瓜放雪櫃前宜用保鮮紙包好 合掌瓜削皮前宜戴手套

紅菜頭揀堅硬葉嫩 西芹選青綠有明顯槽紋

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