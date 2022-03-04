湯水食譜：椰子紅蘿蔔烏雞湯 滋潤健脾
文章日期：2022年03月04日
周末想煲靚湯？可考慮「椰子紅蘿蔔烏雞湯」，湯水清甜帶椰香，滋潤健脾生肌。
椰子紅蘿蔔烏雞湯（5-6人分量）
材料：
烏雞 1隻
豬腱 約$80-$100
椰子 1個（附1袋椰子水）
紅蘿蔔 1條
圓肉 9粒
紅棗 6粒
蜜棗 3粒
薑 1小塊
水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 烏雞去頭去尾，毋須去皮，然後與豬腱汆水備用。
2. 椰子肉洗淨。椰子水備用。
3. 紅蘿蔔洗淨後去皮，切件備用。薑去皮洗淨。
4. 紅棗洗淨去核，與洗淨的圓肉、蜜棗浸約5分鐘。
5. 水滾後放入所有材料（椰子水除外），再水滾後調細火，煲約2小時20分鐘，加入椰子水，調中細火煮滾湯水，然後煮約10分鐘即成。
椰子可在泰國食品店購買，店方通常會去皮、起肉、切件，並附椰子水。椰子水不用過早加入湯水中，以免香味揮發。
中醫貼士：
‧烏雞滋陰補血，健脾生肌。椰子肉甘溫，益氣補虛。豬腱益氣健脾。
‧圓肉養血健脾安神。紅蘿蔔養胃益陰。
注意：體質燥熱、濕熱、三高者慎飲。感冒不宜飲用，有機會加重病情。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
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