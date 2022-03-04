水門雞飯外賣全日八五折｜著數情報

疫情當前，人氣店「水門雞飯」全部分店推出外賣自取全日八五折優惠。另外，更迎合家庭需求，推出大大份重量級盤裝食品*，推介有：水門全雞送「水門雞飯醬」（$198／一隻）、胡椒單骨雞翼（$168／48支）、沙嗲雞肉或豬肉串（$248／18串）、馬拉盞炒西蘭花魷魚鬚 （$268／4-6人份）、泰式鳳尾蝦炒金邊粉（$288／4-6人份），讓一家人留在家中也可以開懷大吃。一個人食量有限，想要單人分量？可以選擇新推出的一人份「手切吊龍拌泰式火鍋」（原價$128，賞鮮價$88），同樣滋味無窮。

「水門雞飯」地址：

大埔汀角路11號地下（電話：2838 8171）

元朗教育路26至34號百宜樓地下A舖（電話：2382 8889）

尖沙嘴金馬倫道18號地下（電話：2369 8128）

旺角豉油街21號C地下（電話：2809 2918）

WhatsApp落單：61687986

查詢：wa.link/jxohjm

facebook：https://www.facebook.com/watergatechickenrice

*重量級盤裝食品請於三天前預訂，只限分店自取；如需送貨，請先提供取貨時間及地點，餐廳將提供運費待客人確認

註：資料及價錢以餐廳公布為準

外賣優惠：

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