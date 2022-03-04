AEON油塘新店限定優惠：送$20電子優惠券　掃二維碼送洗衣珠　購物$200換便條紙｜著數情報

AEON STYLE為慶祝油塘大本型分店開幕，AEON STYLE油塘店於即日至3月20日推出三大期間限定優惠，包括：優惠1：「AEON會員自動獲贈$20電子優惠券」──AEON會員自動獲贈$20電子優惠券一張，於場內消費滿$250即可使用；優惠2：「碼」上掃齊齊賞Treasure Hunt──5個不同的二維碼放置於場內的宣傳印刷品上，開啟AEON Mobile後掃描二維碼，尋找5個指定商標，即可獲得威露士9X殺菌洗衣珠（2粒）；優惠3：「女兒節」限定換購──購物滿$200或以上，即可免費換領「櫻花便條紙」1包（50張），每人每次最多可換領1包。

AEON STYLE油塘店一樓設有5大區域：「Home Living」、「Fashion」、「Beauty Corner」、「Kids Zone」及 「Pet Zone」，售賣廚房、浴室用品、餐桌用具及家俬、服飾、美妝產品、文具玩具及精品，以及寵物食糧及用品。二樓則以「新鮮‧日本‧美味」為主題，設有「Supermarket」及「Delica+」、「PAIN DES CANTE」麵包店，專賣各地食材、日式便當、輕食、麵包及甜品。

AEON STYLE油塘大本型期間限定優惠

優惠1：「AEON會員自動獲贈$20電子優惠券」@AEON STYLE油塘

派發日期：即日至3月18日

使用日期：即日至3月18日

優惠2：「碼」上掃齊齊賞Treasure Hunt@AEON STYLE油塘

活動日期：即日至3月20日

優惠3：「女兒節」限定換購@AEON STYLE油塘

換領日期：即日至換罄即止

地址：油塘高超道38號大本型1樓101、102、106及107號舖及2樓201、202及208號舖

註：資料以主辦機構公布為準

外賣優惠：

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