7-11 X yuu印花儲分獎賞：7仔買Movenpick雪糕牛奶麵包雞胸食品優惠｜在家抗疫．著數情報
文章日期：2022年03月04日
7-11便利店全新一期yuu印花登場，即日起推出共13個優惠選擇，8星期內讓你邊買邊儲印花兼賺積分，購物同時賺取著數！今期加入新印花優惠有：任何雀巢罐裝咖啡250毫升（各款）買4送1、任何屈臣氏梳打水420毫升／果汁先生500毫升（各款）買5送1、任何Meadows果仁（35克-40克）買5送1、都樂香蕉（一隻）買6送1、任何Movenpick雪糕／雪葩100毫升（各款）買7送1、東方日報／星島日報／明報（各份）買10送1。
其他人氣印花獎賞還有：任何4罐裝啤酒買4送$20、任何牛奶飲品236毫升（各款）買5送1、7CAFÉ即磨咖啡（熱／凍）買5送1、ACHIM雞胸肉100克（原味／煙燻味／蒜香味）買6送1、任何7PREMIUM食品／飲品買6送1、任何嘉頓家庭裝麵包買8送1以及任何7-SELECT產品買9送1。
yuu印花派發日期：即日至4月26日
獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期：即日至5月3日
推廣地點：7-11
註：資料及價錢以相關機構公布為準
7仔情報：大白兔牛奶雪條、大白兔花生牛軋糖雪條登場 7-11優先發售
美食情報：bit.ly/3l4Cq64
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm