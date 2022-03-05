驚蟄‧二十四節氣｜驅蟲有妙法　自製香茅驅蟲磚及驅蟲香包

驅蟲香包掛在窗邊，可驅走蚊蟲。（圖片由張鳳娟提供）

今日（5日）是二十四節氣的驚蟄，天氣開始回暖，家居有蚊子蟲蟻出沒，如何防蟲驅蟲？本文整合以下幾個天然的防蟲驅蟲的方法，包括自製香茅驅蟲磚及驅蚊香包，供大家參考。

⬤花椒八角驅小強 檸檬汁除蟻

曱甴、螞蟻、書蟲等喜歡潮濕、不通風、食物充足的環境，如果家居雜物多，空氣不流通蟲蟻也較多。部分曱甴、衣魚等昆蟲不喜歡花椒、八角的味道，把花椒和八角裝在袋裏，放置在牠們出沒的地方，有助防蟲；另一方法是將辣椒或蒜頭壓汁隔渣，噴於牠們經常出沒的地方。另外，在螞蟻經常出沒的地方，可噴灑檸檬汁或醋，有助除蟻。[詳情]

⬤種植驅蟲植物、灑精油

在家種植有驅蟲效果的花，如菊花、牽牛花、迷迭香、薰衣草等，或每星期灑一、兩滴香茅精油、薰衣草精油或薄荷精油於蟲害出沒點，有助防蟲。[詳情]

⬤自製香茅驅蟲磚

香茅驅蟲磚有助驅蚊、驅曱甴，驅蟲磚大約可擺放3個月，待表面的香茅精油氣味自然揮發後，可用刀批走表面的蠟，讓內藏的香茅精油氣味再度散發出來，延長驅蟲磚功效。

材料及工具：香薰蠟燭數粒（以白色無味最佳）、香茅精油1瓶、勞工手套、攪拌棒、火機

製法：點燃蠟燭，或以熱水座熱蠟燭，待熔解至液體狀態後吹熄，戴上勞工手套拔除蠟燭芯。在一個蠟燭座滴入約20滴香茅精油，馬上以攪拌棒拌勻，待其冷卻凝固，將蠟磚推出鋁質托外即成。倒蠟時謹記要戴上勞工手套以防燙手。

⬤自製香包、沙薑切片趕蚊蟲

將適量丁香、白芷、金銀花、艾葉、石菖蒲、蘇葉、藿香和薄荷，弄碎再用魚骨袋或茶袋盛載掛在窗邊，有助驅走蚊蟲，效用一般可持續約3個月。另外，將適量沙薑切片再用魚骨袋盛載放在櫃內，亦可驅走蚊蟲，效用可持續約3個月。[詳情]

資料來源 ：明報

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