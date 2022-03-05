中環街市 I-O-N Café Bar下午茶套餐　外賣自取八折｜著數情報

如心酒店集團旗下的甜點品牌Nina Patisserie聯乘同為如心酒店集團旗下的特色餐廳I-O-N Café Bar，由即日至4月30日期間推出「Cha-ddiction」下午茶套餐，於中環街市每天下午3時至6時供應。下午茶套餐亦增設外賣自取服務，賓客可以八折優惠訂購「Cha-ddiction」下午茶套餐，於疫情期間回家安心享用。下午茶套餐提供多款日式小吃，鹹點包括鵝肝西多士、蟹肉沙律配玄米茶泡沫、芝士龍蝦酥盒、紅菜頭三文魚配八女抹茶芝士卷；甜點則由Nina Patisserie供應，包括宇治抹茶十勝紅豆麻糬雪芳蛋糕、焙茶黑糖麻糬栗子卷、宇治抹茶紅豆慕絲、紫薯焙茶蒙布朗及英式鬆餅配奶油忌廉及草莓果醬。

「Cha-ddiction」下午茶套餐@I-O-N Café Bar

供應期：即日至4月30日

供應時間：每天3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$498（另設加一服務費）

地址：中環德輔道中80號及皇后大道中93號中環街市1樓112舖

電話：9141 3019

網店：https://eshop.ninahotelgroup.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

外賣情報：

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