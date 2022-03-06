洗衣機保養五貼士　消委會教路：調低脫水轉速、定期清理棉絨隔濾器

洗衣機如何保養才會經久耐用？消委會說明，正確使用洗衣機有助減慢洗衣機出現機械勞損的情況，並提供五個貼士教大家保養洗衣機。

洗衣機保養五貼士

1. 勿放入過多衣物──放入過多衣物會使滾筒擺動幅度更大，令機件更容易出現耗損。洗衣前應清理衣物內所有雜物，如錢幣、鎖匙等。

2. 調低脫水轉速──宜把洗衣機脫水轉速設於1200轉以下，可減輕機械損耗及減少磨損衣物。盡量以較低溫度洗衣，洗衣後宜把門蓋打開，以免濕氣積聚。

3. 避免放入過量洗衣粉或洗衣劑──過量洗衣粉或洗衣劑或令洗衣時產生過多泡沫，影響洗衣機運作。洗衣粉／劑格亦應定時清潔，以免長期積累化學劑。另外，洗衣液比洗衣粉更易溶解，除了較潔淨及對衣物磨損較少外，於滾筒上的殘留亦較少。

4. 定期清理棉絨隔濾器──棉絨隔濾器積聚的衣物纖維細絲或會阻礙排水，應定期清理。污垢及殘留洗衣劑亦可能會積聚在滾筒的隱蔽地方，若果洗衣機設有「滾筒清潔」程序，每月最少啟動該程序一次；如沒有該程序，可定期以高水溫設定，空機啟動洗衣程序清潔滾筒。

5. 定期檢查前置式洗衣機的機門塑膠封邊──定時清理積聚的塵埃雜物，倘若發現洗衣機入水時間比平時長，應檢查入水膠喉及過濾器有否堵塞。

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