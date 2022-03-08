紅蘿蔔富含胡蘿蔔素護眼抗氧化　紅蘿蔔鐵質勝白蘿蔔、青蘿蔔　每日上限1.5碗【附營養師烹煮貼士】

蘿蔔是常見食材，白蘿蔔、紅蘿蔔及青蘿蔔的味道不同，其營養價值會否不同？（Canva圖片／明報製圖）

蘿蔔是常見食材，紅蘿蔔、白蘿蔔及青蘿蔔的營養價值會否不同？香港公開大學李嘉誠專業進修學院課程總監、英國註冊營養師黃蘊芝表示，紅蘿蔔屬傘形科，白蘿蔔和青蘿蔔則屬十字花科，三種蘿蔔的營養差不多，惟營養素含量有差別。黃蘊芝比較白蘿蔔、紅蘿蔔及青蘿蔔的營養，以及說明烹調及進食蘿蔔的注意事項。

黃蘊芝指出，紅蘿蔔、白蘿蔔及青蘿蔔均含胡蘿蔔素，當中以紅蘿蔔含量最多。胡蘿蔔素是抗氧化營養素，能在身體轉化成維他命A，有助保護眼睛、上呼吸道健康，以及提升人體免疫力。

白蘿蔔、紅蘿蔔及青蘿蔔部分營養比較

每100克含量 纖維 維他命C 鐵質 蛋白質 鉀質 白蘿蔔 1克 20毫克 0.5毫克 0.9克 173毫克 紅蘿蔔 0.8克 3毫克 2.8毫克 1克 110毫克 青蘿蔔 0.8克 14毫克 0.8毫克 1.3克 232毫克

營養師：烹調及進食蘿蔔兩注意

1. 快炒保留較多維他命A 生吃須洗淨

黃蘊芝表示，蘿蔔可快炒或生食。蘿蔔中的胡蘿蔔素所轉化成的維他命A為脂溶性營養素，少油快炒更能吸收；生吃則能吸收較多水溶性營養素如維他命C。惟她提醒，生吃蘿蔔必須清洗乾淨，而白蘿蔔及青蘿蔔味道相對辛辣，未必每個人都可接受。她建議，使用不同烹調法能吸收到蘿蔔的不同營養。

2. 每日上限1.5碗 糖尿病患者須注意分量

蘿蔔可按衛生署「日日2+3」的飲食指引，每日可進食約1.5碗蘿蔔（1份蔬菜約為半碗）。另外，蘿蔔含碳水化合物，糖尿病患者須注意進食分量。

文：何芍盈

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