Jo Malone London Blossoms限量香氣啟程系列　悠遊地中海春夏假期

Jo Malone London推出Blossoms限量香氣啟程系列，以南意大利薩丁尼亞島為靈感，盛載於澄澈的瓶身之中，系列有3款香氣：海水仙古龍水、苦柑古龍水及合歡花古龍水，猶如置身地中海的度假情懷之中，踏上一場久違難忘的香氣旅程。

Jo Malone London Blossoms限量香氣啟程系列

海水仙古龍水（$970/50ml、$1300/100ml）

初調：黃柑橘

主調：海水仙、依蘭依蘭

基調：檀香、香莢蘭

苦柑古龍水（$970/50ml、$1300/100ml）

初調：柑橘、小豆蔻、柑橘香調

主調：柳橙、鳶尾花、雪松木

基調：琥珀、香根草、麝香

合歡花古龍水（$970/50ml、$1300/100ml）

初調: 白胡椒、杏桃、佛手柑

主調: 合歡花、玫瑰、茉莉花

基調: 苔蘚、洋茉莉、廣藿香

發售日期：即日起（全線精品店與官方網店）、3月4日（專櫃）

網店：www.jomalone.com.hk

註：資料及價錢以品牌公布為準

2022妝品：bit.ly/33S2Y49

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm